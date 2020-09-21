蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後

汽車股之整體基本因素良好。上月公布的中期業績受疫情打擊，但負面因素相信已盡出，近月的銷售數據持續改善。根據中國汽車工業協會，8月份乘用車批發銷量按年升6.0%、按季升5.4%。夏季向來係汽車銷售淡季，但今年淡季不淡，受惠車企集中推出新車款、經濟從疫情中復蘇等利好因素。我們的行業分析員估計，今年餘下幾個月之批發銷量將繼續復蘇，一方面消費者需求持續上升，同時經銷商之庫存已下降至1.5個月銷量，處於全年最低位，料需回補庫存。

成交上升配合 中長線目標10元

受疫情打擊，廣汽上半年收入跌10%，純利跌53%，但單計第二季純利按年升3%，已見復蘇。我們估計廣汽下半年純利按年增長40%，由於汽車銷量上升、去年基數較低，以及營運槓桿令利潤率擴闊。

廣汽之明年預測市盈率約10倍，相信估值有上調空間，除了因預期盈利顯著復蘇，新能源汽車將是另一動力。廣汽新能源汽車首7個月銷量2.2萬輛，於中國排第四，隨着其Aion V車款已推出，預料可鞏固於新能源車市場之領先地位。

圖表上，股價於上周四升穿下降通道，成交上升配合，中長線目標10元。

筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]