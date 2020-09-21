李聲揚：微軟：軟件股王中王

話說回頭，SNOW市值一度達到900億元，執筆之時（上星期五晚美股時段）仍有約650億元。即使是樂觀如小弟，仍然覺得泡沫味甚濃。公司盈利？當然是沒有，但支持者說不打緊，亞馬遜（AMZN）當年也沒有盈利。那我們看看收入，公司去年收入是4億元，SNOW的市值，一度可以打入標普500指數頭70名——但收入則比不上排第500的公司。

SNOW市銷率逾200倍有泡沫

另外，SNOW的4億元收入支持900億元市值，市銷率（市值除以收入）是超過200倍。對比一下，亞馬遜1997年上市，是4億市值，到2011年才去到800億。但當時公司收入已達到400億，市銷率是2倍。即使計及增長，SNOW的預期市銷率，也去到近80倍，遠較其他軟件股為高。Zoom（ZM）和Shopify（SHOP）是40倍，老牌公司Adobe（ADBE）是20倍不夠。

凡事必有因。SNOW獲得如此高昂估值，也是市場情緒。近年科技股跑贏其他行業，軟件股則是科技股的王中之王。軟件股一般只做研發，沒有多少實體資產，正合過去幾年「輕資產」的投資模式。

看看最大型的科企，只做硬件的少之又少，除了軟件，就是平台。市值最大的蘋果（AAPL）仍是以硬件為主，但近年帶動股價的，明顯是服務收入。純硬件股比較出色的，可能只有晶片公司，NVIDIA（NVDA）或台積電（TSM），但和龍頭科企過萬億市值相比，仍有相當距離。

小型股估值離地 可留意龍頭

近期股市氣氛明顯轉差，科企普遍受壓，即使想撈底，也應該找基本因素較強的。市場瘋狂時當然不用理會這些，甚至愈蝕錢的公司愈炒得勁；但市况逆轉時，投資者就不要聽你說夢想，給我盈利，其他免談。

小弟相信軟件股的先天優勢仍在，只是部分小型股的估值離地，留意龍頭較好。那誰是軟件股的龍頭？當然是小弟寫作也要用到的：微軟（MSFT）。蘋果順利成為人類史上首家2萬億市值的公司後，不少人都猜測下一家會是誰，小弟看好微軟。

微軟的往績以及韌性，比其他科企更強。俗語有云拳怕少壯，棍怕老狼，微軟就是爐火純青的老狐狸。現在眾人說科企泡沫，指數升勢只集中於幾間公司（包括微軟）。但同樣情况，20年前已經發生過——當年也是科網泡沫，也是升勢只集中在若干公司，但也包括微軟！微軟可以和眾多後輩說一句：阿叔見證泡沫時，你們還未出世。

當年「四騎士」三家已沒落

現在我們有五強FAAMG，20年前有「四騎士」。微軟以外，其他3家明星股是英特爾（INTC），思科（CSCO）和戴爾（DELL）。英特爾和思科仍是重要的公司，只是事隔20年股價仍是當年一半左右，年輕投資者可能瞄也不瞄。戴爾情况更差，股價大跌後，終在2013年退市，現在的戴爾是重組後再上市的。「四騎士」中，就只有微軟是軟件股。無獨有偶，股價表現也是微軟最好，現在已是當年股價幾倍。

但，軟件股也有升有跌，投資也不是論資排輩。微軟如何可以橫行多年？篇幅所限未能完整交代，但簡述如下：

第一，是企業傳承做得好。微軟現在已傳至第三任CEO，靈魂人物蓋茨早已全退。公司從來不是一帆風順，第二任CEO Steve Ballmer，是蓋茨同學（讀名校多重要！），也是公司最早期員工之一，獲得的股份令他成為當世十大富豪。但此人任內公司股價表現相當差，最後也被炒。換上現任的Satya Nadella後，股價表現脫胎換骨。可見公司並不是由蓋茨打下江山，後人享福，企業無時無刻面對挑戰，交不到功課就要起身——即使你是開國功臣。

傳承做得好 收入夠分散

第二，是收入夠分散。蘋果很長時間只是靠賣智能電話，近年服務收入才開始像樣，Facebook收入則差不多全是廣告。但微軟不一樣，公司主要收入是甚麼？年紀大的以為仍是靠Windows或Office，年紀輕的只會留意雲端收入，相是，微軟周身刀，張張利。除了上述收入，還有伺服器產品，還有職場社交平台LinkedIn的收入，還有遊戲機（硬件！）。

當然，業務集中還是分散才好，各有講法。紙上談兵只是廢話，但結果不騙人：微軟上季的自由現金流達到140億，是歷史新高。公司坐擁1400億現金，只有巴菲特的巴郡比微軟更多。所以公司打算收購TikTok，全無壓力。即使失敗，也有大量彈藥去做另一單收購。

作者為證監會持牌人 沒有持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]