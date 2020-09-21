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林少陽：綠色經濟肯定會到來

【明報專訊】最近加州山火，幾乎令整個美國西岸煙霧瀰漫，兩極冰架加速崩裂，極端氣候引發的自然災害日益頻繁。氣候變化很可能是全人類21世紀必須共同面對的生態危機，亦需要全人類的共同努力才有望獲得解決。只可惜，踏入21世紀第三個十年，各國之間的互信關係就如兩極冰川一樣，正在迅速瓦解，令問題很難在短期內獲得圓滿解決。然而，綜觀人類歷史上，人類互相合作的時候，始終比各國互相猜忌對戰的時間要多得多。

現時，最反對處理氣候變化的國家，是人口佔全球4%，碳排放量卻佔全球逾15%的美國。目前，美國人均碳排放量，大約是全球均值的3.5倍。正所謂，由儉入奢易，由奢入儉難，要他們節能減碳，確實是有一點難度。不過，4年前美國選民揀了一位不相信氣候變化的候選人當總統，未必說明美國人的真正取態，因為當年希拉里其實是贏了選票（popular vote），她只是輸了給「選舉人票」制度。

年輕人多支持綠色經濟

不少民意調查顯示，年輕人對減碳的接受程度，遠較長者為高。以美國為例，投票給反全球暖化的特朗普的選民，平均年齡要比投票給希拉里的選擇略高。人類的平均壽命愈來愈長，確實是對綠色經濟改革的一大絆腳石，但是長者最終還是要離開這個世界，只要年輕人普遍擁抱綠色經濟，這個歷史潮流最終還是會來臨。因此，綠色經濟的出現，可能只是遲到，而不是不到。事實上，歐盟委員會主席馮德萊恩上周三便公開表示，歐盟應提高未來十年的減排目標，歐盟亦正籌備在短期內發行價值2250億歐元的綠色債券，以推動歐洲的綠色經濟。

歐盟建議提高減排目標

不久前，繼韓國之後，美國加州正在加速興建氫燃料電池車（FCEV）加氣站，中國近日亦在密鑼緊鼓，投放資源興建FCEV相關設施，帶動多隻相關FCEV概念股份股價急升。現時，氫電池車的燃料，主要還是透過天然氣轉化，加氣所需時間跟現時的主流電油差不多，效率遠比電池差電快好多倍。但是問題在於，雖然FCEV在燃燒的時候，只會排出水分，不會污染環境，但是開採及生產天然氣的過程，一樣會排出大量溫室氣體，實際上並沒有真正達到減碳的目的，只是將空氣污染由大城市，轉移至生產天然氣的原產地而已。加上FCEV加氣站的營運成本起碼是普通油站的3倍以上，沒有政府補貼，經濟上跟本是完全不符合成本效益。

FCEV技術尚未成熟

現時的FCEV技術仍然處於初階階段。假如有一天，人類可以用很低成本的方法，透過電解水（眾所周知水的化學成分是H2O，我們可以透過電解方法將氫及氧原子分開）中的氫原子作為燃料，到時我們將有用之不盡的清潔能源可供使用。在FCEV技術尚未成熟之前，汽車減碳的最大希望，仍將落在電動車與再生能源發電手裏。

在節能減排的道路上，美國是不可或缺的一員。雖然無論是美國股市，還是博彩公司的盤口，都顯示反全球暖化的特朗普勝出總統大選的機會稍高一線，但是誰敢說特朗普一定贏？即使他連任成功，美國人4年後，還是可以再揀多一次。我們要相信，美國人的眼光。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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