謝紹榮：美國大選前 少做少錯

股市樓市對刺激措施現「抗藥性」

假若在兩年前，當投資者得悉未來3年美國將維持低息環境後，香港樓價勢必即時「炒上」一兩成，惟香港投資環境今不如昔，再加上香港經濟下行風險增加，愈來愈多打工仔恐懼「飯碗」朝不保夕，以往港人盲搶「納米樓」年代已過。總而言之，香港樓宇市場結構已漸漸由「賣方主導」變成「買方主導」。

踏入負利率年代，寬鬆貨幣政策對於刺激經濟的成效已變得愈來愈弱，猶如病人吃止痛藥，起初藥到病除，但當病人習慣了藥性後，再吃也沒有多大效用。事實上，觀乎美股於議息後表現不升反跌，便足以證明投資者對於寬鬆貨幣政策已習以為常。

平心而論，利用寬鬆貨幣政策來刺激經濟只能收一時之效，皆因當貨幣供應量不斷上升後，資金便會不斷從實體經濟活動轉為投資各種資產。換句話說，太多資金在市場游走，並不一定可以改善國家的實質生產力，反而更容易令當地資產泡沫化。

根據過往經驗，透過資產價值上漲，形成泡沫，企圖藉此支撐實體經濟的國家，最終都是失敗收場，沒有一個地方經濟能夠成功軟着陸。當中包括上世紀1980年代末期的日本、1990年代中期的東南亞各國，以至「喬治布殊」年代的美國，都沒有一個國家能夠成功逃出資產泡沫爆破的厄運。

鮑威爾儲「子彈」備不時之需

當然，鮑威爾絕對是聰明人，深明寬鬆貨幣政策箇中利弊，也許如此，聯儲局在宣布維持聯邦基金利率不變的同時，聯儲局在8月份已停止購買企業債ETF，實行變相「收水」，儲蓄「子彈」，以備不時。

由此可見，鮑威爾在美國大選舉行之前，也盡量一動不如一靜。既然貴為聯儲局主席此刻也不妄下賭注，我們作為普通投資者又何妨先離場頃刻，看清楚美國大選結果，才謀定而後動。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]