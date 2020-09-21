趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓

除了維持低利率外，聯儲局同時修訂2020年美國國內生產總值的預測，由6月份估算收縮6.5%，向上修訂至收縮3.5%，並預期2021年回復增長。

避險情緒增 或支持美元

議息會議後市場焦點轉向美國國會會否在大選前推出財政刺激措施，渣打認為民主共和兩黨最終可達成共識，以避免大選在高失業率的情况下進行。渣打相信選舉後的情况將會更具建設性，無論是特朗普或拜登當選，都會推出促進經濟增長的政策議程，當中又以拜登的2萬億美元綠色基建計劃更令市場矚目。

雖然美國經濟數據開始有所改善，但風險資產仍有回吐的可能。政治的不確定及其他潛在的負面因素，或令避險情緒增加，加上美元沽盤的投機倉位，有機會對美元在未來幾周構成支持。在12個月看淡美元的觀點下，美元的短期反彈為一些貨幣如英鎊及歐元，提供了較吸引的買入水平。至於美元兌人民幣則跌至16個月低位，逼近關鍵支持區域約6.6700至6.7200之間，預計當跌勢減弱，匯價或有機會重新邁向6.8500至6.9200水平。

倘脫歐談判破裂 英鎊或下試1.22至1.24

英倫銀行亦剛在上周舉行了議息會議，暗示未來實行負利率的可能，言論相對鴿派。央行形容經濟前景異常不確定，觀乎現時英國脫歐前景未明、當地疫情數字持續上升，以及社交隔離措施重新實施等，或會對英鎊短期走勢構成壓力。預期英鎊兌美元在未來幾周走勢將會波動，匯價的支持位維持在1.2700附近，但若英國脫歐談判破裂，英鎊兌美元或有機會下跌至1.2200至1.2400水平。上周歐元區經濟研究中心9月份的經濟景氣指數升至73.9，為連續6個月上升，反映區內經濟復蘇步伐繼續增強，或能支持歐元走勢。若匯價持續向上突破或能重新測試前高位1.2015，但若失守1.1750的話，或有機會再走低至1.1685。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]