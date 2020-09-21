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虛銀開戶高息逐間數

【明報專訊】本港由首家虛擬銀行開業至今已逾大半年，最新一家為渣打集團（2388）牽頭成立虛擬銀行Mox Bank於上周開業。各虛銀為了搶客都推出不少優惠，同時傳統銀行亦嚴陣以待，如工銀亞洲推出網上銀行開戶，獲定存息率4.2厘優惠。面對全球低息環境，港元定存息率都偏低，但本港虛擬銀行尚未全數開業，接下來更有新一批iBond推出在即，競爭激烈下各銀行優惠相信陸續有來，敘做存款選擇眾多，求息一族大可繼續留意。

明報記者 王俊騏

金管局暫共發出8張虛擬銀行牌照，目前已經開業或試業中的虛銀有眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）、匯立銀行（Welab Bank）、livi Bank及MOX Bank。虛擬銀行不設最低戶口結餘要求及低戶口結餘收費為主要賣點，同時以較高息率優惠吸客，傳統銀行亦加快線上服務步伐，以及取消各類服務收費等，本港市民便成最大贏家。

高息不設最低結餘招徠

各虛銀都已推出不同定期存款產品及優惠，而且不少都較為新穎。眾安銀行為首家開業的虛銀，由眾安在線（6060） 與百仕達 （1168） 合資組成，主打存款額較低可由1元起跳，年期由1個月起。標榜年息1厘為全城最高，條件為活期存款50萬元或以下。第二家開業的天星銀行由小米（1810）及尚乘集團成立，其息率同樣吸引。在推廣期本月7日開始後，開戶起12個月內存款首2萬元，便可獲活期存款利率3.6厘。定期存款起存額由1000元起，存款期更可低至1星期起，提前提款暫也不需額外收費。

匯立GoSave定存 人數決定利率

匯立銀行的存款優惠則較新穎，推出GoSave定存，金額由最少10元到最多10萬，可有兩次提前取款機會。每次GoSave定期存款開始前，都有一段等候期，期間可以加減存款額，只是最少要有10元。當定存達到參加人數上限或等候期結束，GoSave就會正式開始，最終年利率會以參加人數決定。參與人數愈多則利率愈高，例如有1至19人參與定存，年利率為1.1厘，如人數達80人則年息便可達到1.5厘，但利率會隨時因市場轉變。

中銀香港（2388）、京東數科及怡和集團成立的livi Bank，推出liviSave優惠，當客戶存入首50萬港元存款，就可獲0.5厘年利率，餘額則獲年利率0.01厘。該行也推出迎新獎賞，凡開戶即獲100元，邀請每名好友成功開戶後，也獲贈100元，最高可獲1000元，活動期限直至10月底。

至於由渣打、電盈（0008）、香港電訊（6823）及攜程合組的MOX Bank，則推現金回贈優惠。使用其扣帳卡MOX Card憑任何消費，賺取1%無上限現金回贈CashBack，即日起至今年底於Mox的創始商戶消費，則可獲回贈高達1000元。開戶存入100萬港元或以下，都可每日賺取年利率1厘利息。

傳統銀行推優惠反擊虛銀

傳統銀行面對虛銀攻勢外，還有新一批iBond即將推出，也推出不少優惠迎戰。例如，工銀亞洲推出手機銀行開戶優惠。由即日起至年底，凡於工銀進行「e開戶」敘做3個月定期存款，可獲最高年利率4.2厘，最低存款額為1000元，最高為8萬元。多人同行開戶可有額外優惠，如推薦2人開戶每人可獲額外現金回贈200元，推薦4人則獲920元，9人則有1320元，但要留意以上優惠有設限，如推薦9人開戶名額只有一組。另外，若開戶存入8萬元作3個月定期，同時再推薦9人作同等金額及年期的定存，以手機的特定渠道作e開戶，可享高達10.8厘息率優惠。除「10人同行」外，工銀亦推3人及5人同行優惠，即推薦2人或推薦4人開戶，並成功開立8萬元的3個月港元定期存款後，分別可享5.2厘及8.8厘的年利率。

直接現金獎賞 可考慮livi Bank

虛銀的優惠暫時都以活期存款為主，起存額計以眾安較優勝，1元起跳暫未見對手。至於存息則各有不同優惠，暫以天星的3.6厘為最高，年期同樣以天星較低，可低至1星期。想簡單直接獲現金獎賞，則可考慮livi Bank，一開戶已即獎100元。偏好消費現金回贈則可選MOX Bank，到其創始商戶消費可獲現金回贈高達5％。

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