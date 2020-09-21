何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口

洋山港全自動化 葵涌競爭力落後

葵涌貨櫃碼頭近年已開始面對產能過剩的問題，團結香港基金早前發表的報告早已指出，葵涌貨櫃碼頭附近有超過四成的港口後勤用地未有盡用。相反深圳港口憑着較低廉收費，以及相對高效率，在貨運吞吐量上自2013年起超過香港。要急起直追，單打獨鬥當然困難，但可透過與大灣區多個港口整合，共同建立一個世界級的港口，以發揮最大的經濟效益，達致多贏局面。

首先，珠三角港口群集裝箱年吞吐量便達6167萬箱，位列世界第一。在2019年全球十大港口中，大灣區佔其中三席，除香港外，還有排名第四的深圳，以及排名第五的廣州。按港口貨物吞吐量計算，連同香港，大灣區共有7個億噸大港。目前大灣區多個港口各自為政，相互競爭，減低效率，若能成功整合，共建碼頭將可更有效利用資源，各地對港口之間可加強合作，形成優勢互補，減少不必要的內耗。

珠三角港口吞吐量全球第一

其次，大灣區多個港口已有一定歷史，未必設有最現代化的裝備，在大灣區建立現代化的世界級港口，可通過提升港口的基建設施，包括全球最高度自動化的裝卸設備，使碼頭運作更具效率，增加貨運樞紐的長遠競爭力。

港口各自為政 減低效率

第三，透過港口整合，位於市中心，佔據了大面積價值極高土地資源的貨櫃碼頭可搬遷至非市中心位置，空出的珍貴土地可作房屋及商業用途，有助區內經濟進一步發展。葵涌貨櫃碼頭面積達380公頃，有研究指若能將碼頭土地建屋，足可解決約20萬人的住屋問題。

有消息指中央正在研究於大嶼山之南的珠海市桂山島填海再借地予香港發展，桂山島位處深圳、珠海、澳門及香港中央，有潛力發展成大灣區世界級碼頭，但當然值得探討大灣區有否其他合適選址作相關發展。

新加坡大興土木建超級碼頭

貨運吞吐量排名第二的新加坡，早已決定該國多個港口整合以打造超級貨櫃碼頭。總理李顯龍在2013年公布，提出將南段的丹戎巴葛、吉寶、布拉尼、巴西班讓等多個貨櫃碼頭，搬遷到位於西邊的大士港，並建立世界級的超級碼頭。重置計劃分為四期，並由2021年開始分段投入運作，預計會在2024年完工，屆時其貨櫃吞吐量也會較目前大增一倍，能每年處理6500萬個標準箱，大大提升競爭力。

當鄰近競爭地區透過不同方法提升港口設備，香港特區政府應認真思考葵涌貨櫃碼頭的定位。透過大灣區多個碼頭整合，共同建立一個世界級現代化的貨櫃碼頭，或為整個大灣區的航運業帶來新契機。

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[何民傑 錢本善]