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謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無

【明報專訊】港府上周公布總額約240億元的第三輪防疫抗疫支援措施，當中約130億元用於提升香港的防疫抗疫能力，包括預留撥款向全球採購新冠病毒疫苗；約45億元用作支援失業人士與受到疫情重創的多個行業，包括飲食、旅遊、航運、體育、演藝及美容業等；餘下約60億元用於減免政府及公營機構物業租金、豁免多項政府商業收費，以及將非住宅物業的第三及第四季差餉寬免上限，由原來的每季1500元加碼至5000元。

商舖空置率急升 差餉租值嚴重脫節

受到去年的黑暴、今年的新冠疫情與美國打壓三重打擊，香港經濟嚴重衰退，不少企業被迫減薪、放無薪假、裁員，甚至倒閉，失業率創多年來新高，市場對商舖、寫字樓等非住宅物業需求大減。尤其是過往依賴外來旅客消費的旅遊旺區，受到封關及社區隔離措施影響，區內商舖的價值與租金，不少較高峰期大跌三至五成，空置率急升至SARS後新高。政府根據去年10月市况作評估，並在今年4月起實施的應課差餉租值，跟實際情况已嚴重脫節。

因此，筆者早於今年3月已去信財政司長，要求政府主動提前為全港的非住宅物業、特別是深受疫情影響的零售商舖進行全面差餉租值重估，以便反映今年4月市場的實况、減輕相關業主及租戶的差餉負擔，同時減省政府因而要處理大量差餉上訴申請所虛耗的時間和資源。

提高餘下兩季寬免額較可行

所以，政府今次針對非住宅物業作出額外的差餉寬免，某程度回應了有關訴求，但對於租值較高、跌幅亦較大的旺區商舖，新增的合共7000元差餉寬免僅屬聊勝於無，難以抵消相關物業因實際租值驟降而令差餉估值下跌的幅度。但考慮到現在已是9月下旬，按照今年10月市况進行的新一年度應課差餉租值重估工作即將開始，再談重估本年度差餉租值已沒有意義，直接提高餘下兩季的差餉寬免額，無疑是較快捷和可行的做法。

店舖寫字樓需求減弱 短期難逆轉

香港的第三波疫情近日雖有所緩和，但歐、美、印度及菲律賓等地的疫情仍方興未艾，令香港持續出現輸入確診個案，內地當局遲遲未敢落實粵港澳跨境健康碼及旅遊氣泡等措施，預計零售商舖的價值和租金，在短期內都難以回升。

而即使將來疫情減退，全球的旅遊業生態、顧客消費習慣及企業運作模式，亦可能會出現根本性的改變，包括更多採用網購和在家工作，導致對實體店舖和寫字樓面積的需求減少，為非住宅物業租值帶來長遠的負面影響。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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