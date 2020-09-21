陳大為：德國的復蘇將近瓶頸

歐減息空間有限 只能靠QE

市場當然「失望」：事關不少原寄望Fed因政府和國會遲遲無法達成新一輪的紓困協議，會自己先印錢頂住先的期望，現時沒有了。何况8月份的數據好壞參半，偏偏現時聯儲局卻認為經濟沒原先預計差，即係唔會有大動作。這樣一來，銀行系統的錢更有限；laymen的手開始緊，同時又難找到工作，就更沒有錢繼續入市。這樣一來，股市自然下跌。

同理，既然不大印銀紙，當下金價和其他貨幣兌美元的價格，也就好極有限了。

那麼其他地方如何？比如說，較早前說經濟已經復蘇的德國。解法跟理解美國的經濟一樣（其實就是論經濟周期）。若參考2009至2011的數據，在GDP和通脹率（inflation rate）都跌至新低之際，若配合大幅減息和擴張央行的資產負債表，的確可以令GDP增長。不過，同樣地，狂泵資產也會出現邊際效用遞減，即更多的錢，既不帶來等比的貸款增長，也不帶來等比的GDP增長。而且，經濟實際上是在加息和通脹周期時才穩定增長。有通脹但減息的話，經濟同樣不增長（金價反而上漲）。

現時的情况，剛好在通脹慢慢下跌和短期利率跟長期利率幾近一致，更favor銀行投資在固定回報而非增長型資產，令GDP增長放慢（2018-2019年）。到碰上Covid-19導致的突然通縮和GDP大跌，老一套一出，效果亦一樣。即係話，德國的銀行、公司和個人都在有easy money的支撐下，將跟美國一樣，經濟和貸款同樣會反彈上升。

歐元強勢接近尾聲

但也跟美國的情况一樣：一則同樣有邊際效用遞減情况，二則德國比美國更早出現負利率，只是因為利率政策是由歐央行（ECB）制訂和執行，而ECB的target rate尚未到負利率，只是德國的特別情况（太多歐洲機構須搶德國國債以向ECB套錢），才令德國出現實質負利率。然而，這也意味着德國可持續用的貨幣政策工具中，利率政策的空間有限。餘下的工具，就的確係QE。由於歐央行QE的規模未追上聯儲局，暫時尚有空間，但也意味歐元的強勢接近尾聲，也影響歐洲的各債券的價格下跌。會否引出歐洲的銀行系統問題？拭目以待。

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[陳大為 世界為觀]