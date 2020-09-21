經濟
潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：海底撈逆市新高之謎

【明報專訊】正當香港經歷第三波疫情，零售業，尤其是飲食業所面對的經營慘况，比2003年SARS還要差很多，主要因為疫情已經超過半年有多的時間，由於要控制疫情，不同程度的限聚令，令到飲食業的生意，受到致命影響。亦由於此，難以想像股民會對飲食股產生投資興趣。

但世事往往難以預料，香港的飲食業寒冬，對於在香港上市的海底撈（6862）股價，卻是烈火驕陽的夏天，這個星期一盤中曾創了上市新高58.5元，相比2018年9月的上市價17.8元，升了230%，究竟這隻飲食業股有什麼獨特之處，尤其是如果我們用基本分析去分析這股票的話，基本上我們可能連睇都不會睇，唔好講話會買。

創始人夫婦連續兩年膺星首富

先讓我們檢查一下海底撈的基本面，據海底撈2020年上半年業績報告顯示，今年公司實現收入97.60億元(人民幣，下同)，同比下降16.5%；淨虧損9.644億元，歸屬股東淨虧損9.646億元。

今年上半年，海底撈服務顧客超8100萬人次，翻枱率降至歷史新低，3.3次/天，一線城市的翻枱率從去年同期的4.8次/天降至3次/天。海底撈公告稱：受到新冠疫情帶來的衝擊，門店短暫關閉，客流量減少，加上原材料及易耗品成本上升，人員成本增加等因素是造成本期業績出現下滑的主要原因。

但這並沒有影響其創始人的身價排名。近日《福布斯亞洲》發布的新加坡富豪榜，海底撈火鍋創始人張勇夫婦，以190億美元，合約人民幣1330億元，連續兩年成為了新加坡首富。

 生意受疫情衝擊 擴張無停過

與此同時，海底撈的股價也是不減反增，屢創新高，市值已經衝上3000億港元。

關於海底撈的股價為何不跌反漲，很多人都存在疑問，究其原因，基上分析的念口簧大師會咁樣講，雖然新冠疫情讓餐飲行業受到較大負面影響，不過這並不影響海底撈的核心競爭力和長期發展。海底撈的核心競爭力主要包括以下三個方面：高品牌勢能、獨一無二的管理體系、高質高效的供應鏈保障。根本上源自海底撈作為國內餐飲業頭部品牌，給予投資者以長期向上的信心，從而支撐股價的穩定，着眼於可持續發展的未來。

但值得注意的是，雖然主營餐廳業務在疫情期間受到重大影響，但海底撈仍未停下擴張步伐。上半年仍在開設新門店，持續推進海底撈門店網路的擴張。2020年上半年新開業173家餐廳，海底撈全球門店網路從去年底的768家增至2020年6月30日的935家，其中868家位於中國大陸的164個城市。

業績追不上 遲早要調整

其實這股票能持續向上，與其好似基本分析念口簧咁去解釋，不如說這股由於上市反應不好，所以啲貨無散到畀香港的散戶，而是通過配售賣了給睇長線的基金揸住，加上此股由於知名度高，所以有唔少國內散戶，其中可能有唔少係海底撈的公司員工，佢哋通過港股通機制，不斷買入此股，而佢哋至今，可能只是買入，很少沽出，亦因此，唔理公司生意好唔好，賺唔賺錢，市值大唔大，總之就係升個不停，但當然，咁升法，如果業績差落去，不作改善，終有一天，股價唔理升到有幾高，終有大幅調整的一天，令股價真正反映公司真實價值。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

上 / 下一篇新聞

眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆
眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆
地產貿易起家 與中港富豪友好
地產貿易起家 與中港富豪友好
蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大
蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大
牛證街貨減 「好友」全面退守
牛證街貨減 「好友」全面退守
貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步
貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步
今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市
今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市
資本帳貿易帳齊吸金 人幣年底前看6.7
資本帳貿易帳齊吸金 人幣年底前看6.7
百達Luca Paolini：看好中資股多於美股
百達Luca Paolini：看好中資股多於美股
法外貿行艾西亞：人行未收水 情况不同前年
法外貿行艾西亞：人行未收水 情况不同前年
黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現
黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現
將推新app KABUGO 三線攻食客
將推新app KABUGO 三線攻食客
中式酒樓難捱 個別賣盤離場
中式酒樓難捱 個別賣盤離場
陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍
陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍
匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構
匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構
國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升
國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升
恒隆60周年 義工隊基層派物資
恒隆60周年 義工隊基層派物資
網上改變業務形態 開拓新生意
網上改變業務形態 開拓新生意
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團
張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團
霍家成：631法則擺脫「月光族」
霍家成：631法則擺脫「月光族」
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中壽最壞情况過 購28314
金子：中壽最壞情况過 購28314
張兆聰：A股起動留意內險股
張兆聰：A股起動留意內險股
蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下
蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下
陳大為：德國的復蘇將近瓶頸
陳大為：德國的復蘇將近瓶頸
謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
虛銀開戶高息逐間數
虛銀開戶高息逐間數
沈永年：先加後劈價 內地賣樓常見
沈永年：先加後劈價 內地賣樓常見
趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓
趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓
謝紹榮：美國大選前 少做少錯
謝紹榮：美國大選前 少做少錯
陸振球：人幣強勢 留意內地航空股
陸振球：人幣強勢 留意內地航空股
林少陽：綠色經濟肯定會到來
林少陽：綠色經濟肯定會到來
技術取勝：煤氣現上升通道
技術取勝：煤氣現上升通道
李聲揚：微軟：軟件股王中王
李聲揚：微軟：軟件股王中王
潘迪藍：美聯儲新政策利實質資產
潘迪藍：美聯儲新政策利實質資產
蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後
蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後
李順威：做好對冲迎美股波動
李順威：做好對冲迎美股波動
劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303
周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303
摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139
摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139
周顯：港府房屋需求管理令人費解
周顯：港府房屋需求管理令人費解
何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式
何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式
張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」
張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」
王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利
王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利
曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖
曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖
湯文亮：香港樓市 時日無多
湯文亮：香港樓市 時日無多
陳永傑：樓市減辣要全方位
陳永傑：樓市減辣要全方位
廖偉強：換上新衣 重新出發
廖偉強：換上新衣 重新出發
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億
恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億
本月迄今新盤成交逾500宗 月跌近兩成
本月迄今新盤成交逾500宗 月跌近兩成
金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%
金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%
駿嶺薈遠眺沙田馬場
駿嶺薈遠眺沙田馬場
雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬
雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬
做人幣定存慎防賺息蝕價
做人幣定存慎防賺息蝕價