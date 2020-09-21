潘啓才：海底撈逆市新高之謎

但世事往往難以預料，香港的飲食業寒冬，對於在香港上市的海底撈（6862）股價，卻是烈火驕陽的夏天，這個星期一盤中曾創了上市新高58.5元，相比2018年9月的上市價17.8元，升了230%，究竟這隻飲食業股有什麼獨特之處，尤其是如果我們用基本分析去分析這股票的話，基本上我們可能連睇都不會睇，唔好講話會買。

創始人夫婦連續兩年膺星首富

先讓我們檢查一下海底撈的基本面，據海底撈2020年上半年業績報告顯示，今年公司實現收入97.60億元(人民幣，下同)，同比下降16.5%；淨虧損9.644億元，歸屬股東淨虧損9.646億元。

今年上半年，海底撈服務顧客超8100萬人次，翻枱率降至歷史新低，3.3次/天，一線城市的翻枱率從去年同期的4.8次/天降至3次/天。海底撈公告稱：受到新冠疫情帶來的衝擊，門店短暫關閉，客流量減少，加上原材料及易耗品成本上升，人員成本增加等因素是造成本期業績出現下滑的主要原因。

但這並沒有影響其創始人的身價排名。近日《福布斯亞洲》發布的新加坡富豪榜，海底撈火鍋創始人張勇夫婦，以190億美元，合約人民幣1330億元，連續兩年成為了新加坡首富。

生意受疫情衝擊 擴張無停過

與此同時，海底撈的股價也是不減反增，屢創新高，市值已經衝上3000億港元。

關於海底撈的股價為何不跌反漲，很多人都存在疑問，究其原因，基上分析的念口簧大師會咁樣講，雖然新冠疫情讓餐飲行業受到較大負面影響，不過這並不影響海底撈的核心競爭力和長期發展。海底撈的核心競爭力主要包括以下三個方面：高品牌勢能、獨一無二的管理體系、高質高效的供應鏈保障。根本上源自海底撈作為國內餐飲業頭部品牌，給予投資者以長期向上的信心，從而支撐股價的穩定，着眼於可持續發展的未來。

但值得注意的是，雖然主營餐廳業務在疫情期間受到重大影響，但海底撈仍未停下擴張步伐。上半年仍在開設新門店，持續推進海底撈門店網路的擴張。2020年上半年新開業173家餐廳，海底撈全球門店網路從去年底的768家增至2020年6月30日的935家，其中868家位於中國大陸的164個城市。

業績追不上 遲早要調整

其實這股票能持續向上，與其好似基本分析念口簧咁去解釋，不如說這股由於上市反應不好，所以啲貨無散到畀香港的散戶，而是通過配售賣了給睇長線的基金揸住，加上此股由於知名度高，所以有唔少國內散戶，其中可能有唔少係海底撈的公司員工，佢哋通過港股通機制，不斷買入此股，而佢哋至今，可能只是買入，很少沽出，亦因此，唔理公司生意好唔好，賺唔賺錢，市值大唔大，總之就係升個不停，但當然，咁升法，如果業績差落去，不作改善，終有一天，股價唔理升到有幾高，終有大幅調整的一天，令股價真正反映公司真實價值。

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[潘啓才 通天財技]