蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下

事實上蘋果在營造蘋果生態圈方面不是先行者，過去幾年中國的華為才是先行者，華為早在過去幾年營造「華為生態圈」方面已經獨步世界，完全壓住蘋果，如果不是美國傾全國之力圍剿華為，無恥行徑無所不用其極，到今年算是打殘了華為，蘋果生態圈才算有出頭天。未來世界最有價值的公司就是這種擁有世界級「生態圈」的公司，如蘋果、騰訊控股（0700）、特斯拉（TSLA）、美團（3690）等。現在大家明白美國為何要出盡全力、無所不用其極圍剿華為了吧！西方所謂的自由民主，保護私有財產，公平競爭，完全就是「愚人節笑話」，我的你不能碰，你的必須公平；我打你是普世價值，你反抗是恐怖行徑。

美打殘華為 蘋果前路開闊

9月16日，蘋果召開了秋季新品發布會。很多人關心的iPhone 12，很遺憾沒有在此次發布會上到來，蘋果更新了iPad和智能手表兩條產品線，並呈現了一種硬件和服務平分秋色的狀態，甚至更重視服務。兩款手表Apple Watch Series 6 & Apple Watch SE是重頭戲，蘋果在此次發布會上更新了智能手表產品線，不但推出了全新的Apple Watch Series 6，還帶來了廉價版手表Apple Watch SE。新一代Apple Watch Series 6是這次發布會的第一款新品，外形特別新潮，之前在Apple Watch用戶中呼聲非常強烈的血氧檢測功能這次終於出現在Apple Watch Series 6的身上，在發布會上蘋果表示Apple Watch Series 6通過三項健康研究來深度利用血氧飽和度的相關數據，並支持研究哮喘等疾病。

全力以赴服務部分

性能方面，Apple Watch Series 6搭載全新S6芯片，蘋果表示該芯片基於去年的A13芯片打造，處理速度較上代提升20%，並提升了2.5倍屏幕亮度。另外，伴隨着兩款新Apple Watch同時亮相的還有蘋果針對智能手表打造的全新Family Setup生態系統，通過該功能，就算其他沒有Apple Watch的家庭成員一樣可以使用iPhone與Apple Watch進行配對使用。iPad方面，最重點的是Air 4，硬件配置上，iPad Air 4最大的亮點居然首發了A14仿生處理器，要知道一直以來iPhone都是蘋果展示新處理器的首選硬件，不過由於今年iPhone 12將在下個月單獨舉辦發布會，因此iPad Air 4就成為了A14仿生處理器的首發機型。

隨着訂閱服務業務的營收所做的貢獻愈來愈大，蘋果對於旗下包括遊戲、新聞、視頻和健康等領域的業務也變得愈來愈重視。在這次發布會上，蘋果帶來了Apple One會員訂閱「全家桶」服務，該服務包含iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade等內容服務，用戶可以根據自己的需求在三種不同的組合中任意選擇。

Apple Watch為蘋果進軍醫療鋪墊

Apple Watch這次的強力出擊除了明顯展示蘋果全力以赴服務部分，也為蘋果進軍醫療行業埋下鋪墊。醫療？大家是不是覺得很詫異？事實上以前咱們認識的很多國際高新科技巨頭都是「科而優則醫」，比如飛利浦，比如GE，比如西門子……當然這幾位巨頭都是埋首醫療設備上游設備大部件，而蘋果未來如果進軍可能會着力上游設備的小部件，有點像日本的OMRON這種，而蘋果憑着手機和手表基本上可以做到萬物互通互聯，未來蘋果手表將兼負監察你身體的要務，之前的脈搏、心跳、睡眠質量都只是小兒科，這次的血氧檢測是一大突破，將為廣大心臟和血管病患，尤其老年人的日常健康檢測提供很好的幫助。而這次，還有一個有趣的作用，就是老人和小兒行蹤監測，老年人一旦有老人癡呆，出門是一大風險。而小兒的行蹤父母也擔心得很，這次的新品在這方面也可期。

血氧檢測乃一大突破

小金人之前走寶蘋果，不過學習是終生的事。如果蘋果不再是一個單純的硬件製造商，而是成功轉型全球最大最優質的「蘋果生態圈服務商」還具備進軍醫療行業的優良潛質，如果未來幾個月蘋果股價有回調，也可以建倉。遲總好過完全錯過！

奧陸資本持有騰訊及美團

蔡金強 奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]