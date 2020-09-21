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2020年9月21日星期一
環球數據前瞻
眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆
地產貿易起家 與中港富豪友好
蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大
牛證街貨減 「好友」全面退守
貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步
今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市
資本帳貿易帳齊吸金 人幣年底前看6.7
百達Luca Paolini：看好中資股多於美股
法外貿行艾西亞：人行未收水 情况不同前年
黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現
將推新app KABUGO 三線攻食客
中式酒樓難捱 個別賣盤離場
陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍
匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構
國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升
恒隆60周年 義工隊基層派物資
網上改變業務形態 開拓新生意
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團
霍家成：631法則擺脫「月光族」
環球數據前瞻
金子：中壽最壞情况過 購28314
張兆聰：A股起動留意內險股
蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下
潘啓才：海底撈逆市新高之謎
陳大為：德國的復蘇將近瓶頸
謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
虛銀開戶高息逐間數
沈永年：先加後劈價 內地賣樓常見
趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓
謝紹榮：美國大選前 少做少錯
陸振球：人幣強勢 留意內地航空股
林少陽：綠色經濟肯定會到來
技術取勝：煤氣現上升通道
李聲揚：微軟：軟件股王中王
潘迪藍：美聯儲新政策利實質資產
蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後
李順威：做好對冲迎美股波動
劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303
摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139
周顯：港府房屋需求管理令人費解
何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式
張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」
王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利
曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖
湯文亮：香港樓市 時日無多
陳永傑：樓市減辣要全方位
廖偉強：換上新衣 重新出發
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億
本月迄今新盤成交逾500宗 月跌近兩成
金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%
駿嶺薈遠眺沙田馬場
雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬
做人幣定存慎防賺息蝕價
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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環球數據前瞻
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謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
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劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
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湯文亮：香港樓市 時日無多
陳永傑：樓市減辣要全方位
廖偉強：換上新衣 重新出發
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
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