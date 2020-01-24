霍家成：631法則擺脫「月光族」

講到Eric的理財規劃，首要目標是脫離「典型月光族」行列，建議他整理每月收支平衡表，做到量入為出，從而改變消費模式，減少非必要開支。

若無從入手，亦可透過簡單的「631理財法則」重新規劃，六成劃分為「生活消費之用，以應付衣食住行等必需開支；三成即大約9000元用作「規劃未來，按照個人承受的風險，規劃投資，為資產增值，包括銀行定存、基金定投、股票等；餘下一成，相當於3000元，則是用於「防範未知」，透過購買保險產品，將無法預測的風險轉嫁予保險公司，不同人生階段所需不同，例如人壽、醫療、危疾保險等，如有需要可向理財顧問查詢。

可選購危疾及自願醫保計劃

先講保險產品，筆者建議Eric可選購危疾保險及自願醫保計劃，以100萬元終生危疾保障為例 ，供25年，每月保費只需2020元，這類型保單一般提供多次保障，最高可獲取所投保的危疾保障金額的5倍，然而，Eric關心的新冠肺炎，不屬於危疾保障之列，所以仍有投保醫保的需要。再講投資部署，Eric現時全押注匯控（0005），用作收息之用，單憑這一點，可看出他屬保守投資者，奈何匯控今年已宣布不派息，股價又一沉不起，業務長遠無起色，對投資者來說實屬不幸。

中美從貿易戰打到金融戰、制裁戰，全球對新冠肺炎仍束手無策，再加上美國大選臨近，資本市場充斥不明朗因素，現時股票佔Eric的總資產三分之二，筆者建議他重新部署及減少持股票比例，順便換馬至其他更具潛力的板塊如5G股。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

康宏理財服務有限公司聯席董事

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