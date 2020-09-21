經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團

【明報專訊】上周全球股市偏軟，科技股沽壓大，周期股強勢。債息平穩，金價牛皮，人民幣、日圓匯價大升。股市內部分化，板塊快速輪動，前期的熱炒「抱團股」反彈乏力，海天味業就顯然彈不起，但回調後也未見進一步沽壓，伊利則能在40元附近企穩。有趣的是重磅龍頭股表現不怎麼樣，A50指數、滬深300指數卻向好。由於熱炒股近期跑輸指數，內地公募基金開始要轉倉，再加上不斷有新錢流入股市，對傳統舊經濟股、落後股帶來支持。

美國正式封殺微信，但對騰訊（0700）的實際影響有限，也保留個人通訊功能，海內外華人不至於脫鈎。市場另外傳出特朗普欲打壓騰訊的遊戲數據安全。始終中國科技企業在海外收入最多的就是騰訊，也只能不斷向其開刀。遊戲是騰訊的盈利核心來源，當中海外市場佔比不低，部分時間達到高雙位數字。當遊戲業務出現隱憂，騰訊沽壓會較大。

不過，上周五騰訊股價先跌後回穩，反映投資者不太相信遊戲會被打壓。當封殺微信也雷聲大、雨點小，打壓遊戲也未必能有很大作為。但市場科技股眾多，也不用只選騰訊，資金料會減持騰訊、增持阿里巴巴（9988）、美團（3690），尤其是螞蟻集團上市在即，阿里勢必有一番炒作。但亦要留意，央視大篇幅報道，外賣騎手在算法和數據驅動下，要在短時間內送出多張外賣訂單，結果要逆線行車、衝燈等多種違規來追時間，衍生出大量交通事故。

螞蟻快上市 阿里掀炒作

央視姓黨，事必有因。此前騰訊、滴滴先後出事，都是先有中央或央媒發話，沒多久就限時整改、打壓不斷升級。上述報道出街後，輿論也一面倒站在騎手一邊，將責任歸於兩大外賣平台，美團和餓了麼。筆者相信事件肯定還有後續，但將騎手送餐速度推向理論上的極限，正正是美團賺錢的核心所在。集團上半年每單溢利0.56元，已要騎手不斷違反交通規則才能達到，並遭央視口誅筆伐，集團2025年目標為每單賺1元，是否能達到就存在變數，但集團股價可是建基於這個假設之上。

買入碧桂園服務

上周買入的海底撈（6862）進一步炒高至60元水平，成為新一批的抱團股。本周會繼續小幅換馬，沽出100股美團，買入1000股碧桂園服務（6098）。

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