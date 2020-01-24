經濟

Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台

【明報專訊】香港國際金融科技有限公司創辦人梁丞儁表示，本身很喜歡看電影和電視劇，在六七年前已經是Netflix訂戶。但Netflix本身沒有影評，也沒有讓訂戶對每套作品評分功能，令人難以選擇。訂戶唯有去其他網站找影評來看或者問朋友。在外國有英文的Netflix影評網站，但中文的Netflix影評網站一直未出現，只有某些網站間中評論個別電影和劇集。

Netflix本身沒影評 用戶難篩選

今年初新冠病毒疫情爆發之後，因為戲院停業，港人留在家中透過Netflix煲劇有增無減。梁丞儁曾經在一些青年商會內做過調查，發覺20多歲至40歲以下會員大都是Netflix訂戶，但他們同樣覺得選擇困難。因此，梁丞儁在5月底成立了中文Netflix影評推薦平台（http://netflixrank.com），估計是全球第一個中文同類平台。

公司動用7至8名全職及兼職員工輪班工作，用人手輸入Netflix上大約1萬套電影和劇集的資料，包括故事簡介、演員名單、導演等，並連結至導演和主角的其他作品。這個平台運作方式是任何人登記成為會員（影評人）之後，都可以發表影評。至於平台的收入則來自廣告，簡單來說，其商業模式就是內容由用戶免費提供（User Generated Content）。

最初沒有人知道有這個網站，所以他靠邀請相熟朋友去平台上發表影評。漸漸地愈傳愈廣，截至本文執筆時，登記會員已經增加至約5000人，累積發表約1400篇影評，至於每日的瀏覽人數（Unique Visitors）則約1500。加上該公司懂得為網站進行「搜尋引擎優化」（SEO）的技巧，由8月底開始，若在Google上以「Netflix影評」作為關鍵字來搜尋，Netflixrank.com是排名第一的網站。

梁丞儁表示，剛開業時已經有銷售電子產品的公司主動落廣告，之後有零食網站、速遞公司、參茸海味公司、節日禮品公司、Party Room，最新甚至有地產行業。他希望，未來可以吸引到電影發行商為新片賣廣告，尤其希望協助到港產片宣傳。雖然廣告收入暫時不算很多，但增長勢頭令他鼓舞。他估計，一兩個月內就可以收支平衡，今年底甚至可能略有盈利。

廣告收入增長 年底或有盈利

他計劃稍後在facebook賣廣告，以及在年底前針對台灣市場推出宣傳活動，和當地的網購平台合作，他去年底已在台灣開設其他公司，並聘請當地員工。網站暫時只有繁體中文，全世界有約4000萬人使用繁體中文，並非小數目。待疫情過後，他會到馬來西亞成立分公司，在當地招聘2至3名員工，屆時會加入簡體中文版，以服務馬來西亞和新加坡網民。

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