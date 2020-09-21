國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升

國聯資產總值較小 屬「蛇吞象」

根據公告，兩間公司已於上周五簽訂《吸收合併意向協議》。公告指出，換股價格、比例及發行股份數量、現金選擇權等，仍有待進一步協商。正式吸收合併協議則有待兩公司董事會、股東大會審議，並須監管機構批准後才可實施。此外，公告亦提及，國聯證券擬買入國金證券大股東長沙涌金持有的7.82%國金證券股權。具體收購股份數量、轉讓價格等有待進一步商議。

國聯證券在資產規模、營收及淨利上均少於國金證券，外界形容本次收購是「蛇吞象」。截至今年6月底，國聯總資產達369.3億元人民幣，國金總資產則達653.58億元人民幣。內地《中國證券報》指出，國聯大股東均為國資背景，國金大股東均為「涌金系」私企，本次合併或預示內地監管對金融公司「收緊口袋」。