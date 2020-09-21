匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構

匯豐私人銀行私人滙財策劃董事總經理兼亞太區主管李思穎表示，今年因為疫情等變化，出現就業、個人財政等問題，對不同社會階層帶來精神壓力，因此該行在4月開展「心腦歷程，由心開始」項目，邀請社福團體提出方案。銀行則會進行盡職審查，包括查閱機構財務狀况、計劃細節可行性、資金分配和效率等，分析得出數據後交予客戶參考，亦為入圍的慈善機構提供項目設計培訓。

除了財富管理外，私人銀行的重點業務是協助客戶進行家族管治。李思穎指，亞洲富豪在未來10年將有1.9萬億美元資產傳承至下一代。在交棒過程中，銀行除了協助建立資產架構和信託運作外，亦幫助家族成員溝通、理解經營理念和共同決策等。

助建立資產架構和信託運作

被問到近年不少高淨值客戶選擇成立家族辦公室，香港去年起出現政治爭議，有否影響客戶選擇成立家族辦公室的地點時，李思穎指出，選擇家族辦公室地點主要視乎客戶成員和生意業務主要在甚麼地方，香港客戶絕大部分選擇在香港設立家族辦公室。近年客戶為分散資產，也會同時在其他地方設立分支辦公室。