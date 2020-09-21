經濟

陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍

【明報專訊】疫情下物業估值下滑，商業房地產一直捱打。陽光房地產（0435）行政總裁吳兆基估計今年第四季的商廈及商場放盤會增加，正研究新的投資機會。在租務方面，陽光除了在商場向續租商戶提供「先低後高」的租金安排，亦與商戶溝通，不介意稍降底租，並會提高營業額租金分成，更會向商戶採購，將角色由單純業主變成合作伙伴。寫字樓方面，他認為最差情况已過，租戶洽租開始活躍。

將角色由單純業主變合作伙伴

吳兆基表示，陽光較早前落實6億元再融資，並取得相當於5億港元的日圓可持續發展表現掛鈎貸款，另加銀行融資額度，而負債比率維持20%至22%，正好為物色新項目時作準備。隨着近期租務回穩，他估計第四季買賣活動重燃，陽光擬在旗下3個商場所在的區域如將軍澳、北區等，甚至原有在非核心區、中上環及旺角等寫字樓所屬區域，留意新機會

在現有商場租務方面，集團投資及投資者關係總監葉美鈴指出，會維持餐飲等民生相關的商戶佔比六成的策略，在續租時亦多了注意與租戶的長期合作關係、交租是否準時及其信貸狀况。為幫助租戶的現金流，陽光洽商續租時讓租金水平可「先低後高」；亦容許商戶降低少許底租，提高營業分比比例。她估計，未來因應推出紓困措施而在租約的攤銷額，或較剛過去一年度的750萬元高。

吳兆基補充，陽光此前已提供過百萬元消費券，消費者使用比例甚高。他形容，零售業有如股市的雙底情况，反之寫字樓受壓時間拉長了，影響正浮現。但他預期，企業有需要分散地區租用寫字樓減少員工受感染。集團會為租戶彈性裝修安排，改善大單位放租情况，並透露自9月起多了洽租查詢。另原有在上環Strand 50營運的共享空間the Desk，因應物業預留多些空間做健身空間，由原先租用2.9萬平方呎，稍減至2萬平方呎。

推紓困措施 容許商戶降低少許底租

因應疫情爆發，陽光不單尋求提升旗下Strand 50的空調系統，減省電費，吳兆基稱，正留意能夠改善空氣質素及減廢等相關地產科技（PropTech），藉此爭取符合可持續發展表現掛鉤貸款要求，取得息率回贈，甚至吸引注重可持續發展認證的跨國租客。

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