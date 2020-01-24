將推新app KABUGO 三線攻食客

他指出，hungry即是通過各個外賣平台，快速送上餐點，daily的做法類似買餸，由於集團大量採購牛肉、海鮮等，客人可在平台購買各類食物；party讓客人開派對燒烤、打邊爐時訂購食材送到家中。

他續指，除了自家平台，daily部分產品亦在香港電視（1137）旗下的HKTVmall發售，現有分店可方便取貨，加上有品牌保證，較一般平台有信心。

牛角旁設夾公仔店 「等位冇咁悶」

牛角Buffet上月在尖沙咀開新店，旁邊更開設首間「Gatch」無人夾公仔店。黃傑龍指，牛角常有很多客人在外等位，曾有一間分店旁邊的夾公仔店吸引了不少客人，今次開設Gatch希望令客人「等位冇咁悶」，亦可加入更多餐廳元素。

另外，牛角、牛涮鍋等品牌陸續已簽署一些租約，未來會再開店，只要合理租金就會考慮。而原先已尋得位置重開永華麵家，但疫情下暫擱置，會等待時機重開。