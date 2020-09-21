黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現

明報記者 蕭嘉聰

黃傑龍解釋，香港租金昂貴，加上一間酒樓廚房設有點心部、燒味部等，需要更多員工，用料又講求新鮮，「條魚唔新鮮都賣唔出」，成本遠高於其他餐廳。一般而言，酒樓茶市生意穩定，而晚市客人大多是家庭客或年紀較大，較為淡靜。香港爆發三波疫情，人數限制放大了酒樓的弱點，其他餐廳仍有情侶朋友客支撐，但酒樓再無最賺錢的宴會生意，例如春茗、滿月酒等，「婚宴更加唔使講」，令業界叫苦連天。

最賺錢宴會生意停頓 業界叫苦連天

他續指，行業肯定會不斷改變，但叙福樓多年歷史「有少少包袱」，不想淘汰點心車，若作太大改革令傳統酒樓風味消失，續租時競爭力又會較低。叙福樓的租約原先仍有數年，疫情期間向業主領展（0823）請求減租時，對方同意3月起減租，但要求縮短租約至9月底，雖然他在洽商時提出在減租基礎上每年加租，但不算進取最終不獲續約，無奈結業。

他表示，只要收支平衡，可以的話亦想留住最後一間叙福樓，更有老股東認為「蝕錢都要做」，但疫情下經濟欠佳，集團財務上亦要較小心，「要保留一間唔係咁賺錢嘅酒家就好困難」。他又指，自己早在入行時已抱有必須改革的決心，終有一日會淘汰舊有業務，亦有想像過不再經營酒樓，只是今次並非主動選擇。近年中菜難做，要尋找合適地點開酒樓「好難計啱數」，去年出售「御苑」後，集團主力發展亞洲菜路線更明朗，因此最後一間叙福樓結業，對集團整體發展「可能是歷史必然」。

提出加租仍不獲續約

黃傑龍指，公布結業後大量客人特意到店光顧，不少人與他分享在叙福樓的回憶，對他而言更是「叙福樓養大我」，雖然未有計劃何時或什麼形式重開，但相信客人與叙福樓的情懷，會令品牌以某種形式重現。叙福樓數十名員工當中，約10名將調至集團最後一間粵菜餐廳「煲仔王」，旁邊一同結業的牛涮鍋全數員工就會調至其他分店。

雖然最後一間叙福樓結業，不過黃傑龍表示，未有考慮更改上市公司名字，以「叙福樓」為名或更有歷史感，亦包涵貨真價實、誠信可靠等意義，不論什麼業務都合用。