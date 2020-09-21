經濟
封面故事

百達Luca Paolini：看好中資股多於美股

【明報專訊】百達資產管理首席策略師Luca Paolini統計1974年以來環球股市6個牛市周期，指每次牛市領跑的地區及板塊均有所不同（見圖），故他認為，假如投資者擔心美股是次由科技股引領的牛市周期在未來5年難以延續，可及早分散投資至其他股市，當中他看好內地經濟前景，預料未來5年中資股將會跑贏美股。

在第247期（5月4日出版）封面故事，百達資產管理國際多元資產部高級投資經理黃思遠表示，他不排除全球股市於5月會出現調整，惟隨着美國聯儲局於3月減息至零水平並且推行無限量寬（QE），退休人士面對更大的金融抑制（Financial Repression）壓力，他建議可趁低吸納業務具增長前景的科技股，測中港股在今年「五窮月」的弱勢，若讀者當時參考他的建議低吸中美科技龍頭股，至今亦有理想回報，遠勝於持有現金。

儲局無限量寬 美元已非安全資產

珠玉在前，黃思遠的同事百達資產管理首席策略師Luca Paolini指出，今年首季全球先後爆發新冠肺炎疫情前，全球經濟處於歷來最長的擴張周期及歷時最長的股市牛市，經濟衰退及股市調整其實已一觸即發，全球主要央行因此均大規模放水救市，不少企業亦進一步舉債以渡過難關，局面暫時穩定下來，但會帶來不少後遺症，例如目前全球政府及企業債務均進一步上升，為經濟增長帶來阻滯。

Paolini解釋，債務從來不是免費午餐，須支付利息及償還本金，現在的問題是發債者如何處理高築的債台，他相信政府的解決方法便是不停印錢，以稀釋現有債務，而美國聯儲局因此已修改指引容許更高通脹，料該全球最大央行也會繼續進行孳息率曲線控制（編按：Yield Curve Control、即控制不同年期國債的利率於低水平，而長債息率亦高於短債，確保可以有秩序地低息發債）。

聯儲局出台上述非常規的貨幣政策後，Paolini現已不再視美元為安全資產（Safe asset）。他解釋，美國目前除了大量印鈔增發貨幣外，本身亦處於經濟衰退、政府財赤高企，以及將來可能出現政治爭拗；作為比較，他相信黃金現時才是安全資產，因為聯儲局以及全球主要央行在未來5年料繼續大舉印錢。

亞洲控疫較佳 投資吸引力增

Paolini亦為「金融抑制」提供精準的定義──美國10年期國債孳息率低於GDP增長趨勢，指疫情帶來的全球轉變是「更多債務、政府干擾及投資亞洲」（More debt, governemnt and Asia），認為既然亞洲國家控制疫情的情况明顯好於歐美，有利經濟較快重回正軌，而中國上季便已錄得GDP正增長，投資中國以至亞洲優質資產，是應對金融抑制有效的方法。另外，根據Paolini的統計，1974年以來環球股市6個牛市周期，每次股市牛市的地區及板塊領袖均不同，而2009年以來的美股牛市領袖是科技股，假如投資者擔心是次美股科技股牛市將告一段落，目前實在大有理由分散投資至其它股市，因為一旦美股出現熊市，日後即使熊去牛來，環球股市的新領袖既不是美股，也不會是科技股。

內地消費需求旺 利內房內需股

作為比較，Paolini認為，目前中國股市便相對有吸引力，原因是中國經濟已率先走出疫情回復增長，而且平均估值亦較低，他認為，中國股市在未來5年將較美國股市更有投資價值，當中他尤其看好內房及內需等受惠內地消費需求的板塊。他續說，由於預計未來5年將有很多優質中資企業來港上市，料本港會繼續是位於亞洲的國際金融中心。

[封面故事]

相關字詞﹕中國10年期國債孳息率 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia G 百達資產管理首席策略師Luca Paolini

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