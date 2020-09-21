今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市

明報記者 葉創成

恒指上周下跌47點或0.2%，踏入9月以來連跌三周，而值得注意的是，早前熱炒的「ATMX」上周僅騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）股價錄得升幅，美團（3690）及小米（1810）分別下跌0.49%及5.16%，後者更是表現最差藍籌，在10大升幅藍籌中除舜宇光學（2382）及藥明生物（2269）外，其餘8隻均屬舊經濟股，表現最佳藍籌是本刊在前周《技術取勝》欄目建議追入的聯通（0762）（見表）。

港股近周有轉弱迹象，而資金正由增長股流向價值股，原因之一是內地金融市場的流動性正相對收緊。管理「Fullgoal中國中小盤成長基金A類別/美元」、今年首8個月回報近77%、屬「最佳中國股票基金」的富國資產管理基金經理寧君在前期封面故事已指出，今年餘下時間要非常關注流動性收緊風險，因為中國10年期國債孳息率已經較4月24日低位2.467厘回升不少，近日大部分時間均企穩於3.1厘以上，而期內不同年期的上海銀行同業拆息（SHIBOR）亦同樣趨升。

經濟疫後復蘇 人行停灌水債息全線升

中國債券基金經理對內地流動性的變化的關注程度更高於股票基金經理，「貝萊德中國債券基金」今年來回報近一成，屬晨星亞洲所統計的62隻「中國債券基金」中表現最佳，至8月底基金總值達120.8億元人民幣，具備一定規模，今期封面故事專訪管理該基金的劉鑫分析及前瞻內地流動性變化。劉鑫指出，4月底以來不止中國10年期國債孳息率見底回升，這情况亦在其他年期的國債出現，當中以5年期國債孳息率回升幅度較大，從4月29日低位1.725厘急升近1.2厘至上周五收報2.954厘（見圖2），其他同屬內地AAA最高信貸評級5年期債券孳息期內亦有相若升幅。

劉鑫分析，中國國債及其他AAA信貸評級債券的息率在過去4個多月全面回升，主要原因是內地經濟期內已成功控制疫情及回復增長，「近月我們看到中國疫情得到很好的控制，經濟數據不斷改善，到8月所有經濟數據都證明復蘇的趨勢已經非常明確，包括地產行業銷售價量齊升、零售銷售總額同比回復增長，製造業採購經理指數（PMI）為51，已是連續5個月高於盛衰分界線，工業增加值也是正數（編按：內地8月工業增加值按年增長加快至5.6%，首8個月累計同比增速首次由負轉正），所有經濟數據都證明經濟是向好的」。

政府今年勁發債 供應增推高債息

既然內地經濟近月已走出疫情回復增長，劉鑫指出，人民銀行亦不需要再像今年初一樣向市場大舉注入流動性，貨幣政策其實早於5月開始已由寬鬆轉為中性，「我們看到央行從5月到現在已沒有在資本市場注入流動性，它是維持在中性平穩的狀態，所以這令債券投資者要調整預期，因為他們早前預期央行會進一步減息降準，但這些預期已全部落空（見圖3），這導致長年期國債孳息率的上行」。他續說，人行在5月及6月曾出台政策限制內銀藉推出結構存款來吸納資金，間接令內銀融資成本上升，因此內銀在國債市場的購買力下降，導致債價下跌、債息上升。另外，劉鑫引述第三方數據指出，今年以來內地新增發行政府債券（包括中央政府債券、地方政府債券及政策性銀行債券）高達14.582萬億元人民幣，按年增長4.365萬億元人民幣或42.7%；當中5月至今累計發債規模高達9.777萬億元人民幣，按年升幅高達60.5%（見圖1），供應大幅增加亦是期內債價下跌、債息上升原因之一。

10年債息年底前料3至3.3厘上落

劉鑫透露，由於「貝萊德中國債券基金」於2月因應疫情對經濟的影響增持國債後，在4月底至5月初留意到內地經濟復蘇在望，轉為減持國債增持內房債等企業債，故此過去4個多月國債孳息率上升帶來的影響不大，年初至今累計仍錄得近一成回報。

向前望的話，劉鑫分析，中國10年期國債孳息率上周五收報3.123厘，逼近年初疫情曝光前的高位，已反映內地經濟走出疫情回復增長，由於經濟仍會進一步向好，故此債息下行空間不大；但與此同時，由於全球經濟形勢差於年初疫情大流行前，亦為內地經濟帶來不明朗因素，該長債息率上升空間亦有限。綜合而言，他估計該息率今年底前「上有頂、下有底」、在3厘至3.3厘的區間上落，上行趨勢大於下行趨勢，「畢竟現在內地經濟正在進一步向好，這是關鍵因素」。

內地股市漲幅太快 短期回調利長遠走勢

劉鑫總結，隨着內地貨幣政策已由寬鬆轉為中性，10年期國債孳息率亦企於3.1厘以上，意味長期資本成本上升，內地股市短期料整固，有利資金流入債市，促進股債市場長線健康發展，「看A股市場的話，上兩個月漲到最高點後（編按：上證綜指今年高位為7月13日的3458點），之後便有迅速的回調，最近在3200多點至3300多點區間震盪，沒有明顯上行趨勢，我個人認為早前是漲得太快了，尤其是相對於全球其他股市來說確實是漲得太快，短期如果市場出現一定的調整，也許對長遠走勢更利好；我們也留意到股市進入穩定期之後，有一些之前流入股市的資金已回流債市，故從7月中到現在，國債孳息率即使有所上升，但已不像5月至7月初漲那麼快了」

「未來我們並不預期國債孳息率會再進一步大幅上升，所以流動性（收緊）不會再對股市有特別大的影響吧！雖然我不是專門投資股票的，但個人覺得應該看基本面，畢竟內地經濟還是向好，而且也在繼續轉型，中長線應該是一個比較健康的股市，現在已回到一個平穩的狀况，股市及債市也回到比較合理的狀况」。

[封面故事]