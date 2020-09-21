經濟

貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步

【明報專訊】大型美資基金貝萊德發表截至今年6月底的《投資督導年度報告》顯示，該行過去一年因應董事質素問題，在全球出手反對重選逾5100名董事，較以前多。其亞太區投資督導團隊主管Amar Gill接受本報電話訪問時表示，他們會付諸行動增加關注上市企業對環保相關披露及工作質素，並形容香港監管機構力阻「獨董王」方面有進步，但是獨董任期過長，向股東的問責度仍有待提升。

晤上市公司 管治議題佔94%

在過去一年，貝萊德亞太區團隊和上市公司舉行多達904項會面，按年大增42.6%，管治問題成為主要題目，佔比94%。與環境事宜及社會事務相關的討論，佔比分別提高至37%及29%，按年大增2.2倍及81%。同時該行在亞太區投票否決2359項企業動議，佔日本除外的亞太區市場動議總數的8%，當中涉及被反對的議案，主要與資本化、收購合併、企業重組及董事薪酬等相關。

Amar Gill不諱言，貝萊德在香港及大中華區投反對票的數目增加中，但認為港交所（0388）等出手阻止單一獨董任職過多董事會，情况正面，因個別獨董或董事任職已逾20年，情况需要改善。雖然在亞太區大股東主導企業的情况普遍，他亦呼籲執行董事及獨董不能只顧對董事會負責，還要對公司所有成員包括股東負責，董事的責任感、問責性及獨立性都要提高。

疫情爆發多時 關注可持續發展

新冠病毒疫情爆發多時，Amar Gill認為，這令該行關注到上市企業的可持續性問題，需要改變運作及尋求融資支持運作。同時，環境及氣候問題愈益重要，該行因應會留意企業在相關資訊的披露透明度、如何制定目標及實行，及對潛藏風險的應對，亦會注重企業能否化風險為商機，開發低碳及氫能源等。該行向來與企業就溝通、接觸及投票依從的指引，因時而變，他料指引的優次及內容於未來半年至12個月或有少許改變，環境及氣候問題無疑將成為他們關注的重要議題。

相關字詞﹕投資督導年度報告 貝萊德

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