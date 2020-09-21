經濟

蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大

【明報專訊】美國科技股走勢持續向下，並已進入關鍵時刻，以上周五（18日）收市價計，蘋果股價從月初盤中高位的137.98美元，累計暴跌22.6%，陷入技術熊市，公司市值蒸發逾5000億美元。加上華府近期正加強針對中資科技股的禁令，市場需要時間消化，料美國及香港的科技股後市沽壓大。

納指恐現死亡交叉

蘋果自9月2日盤中觸及年內高位137.98美元後，短短12個交易日來已下挫兩成，並失守50天平均線。除蘋果外，美國科技股出現廣泛拋售，facebook、亞馬遜、Alphabet等科技巨頭，均已較年內高位回落逾15%。上周納指的10天線跌穿了20天線，出現死亡交叉，至上周五收市，10天線僅較50天線高大概10點，本周隨時跌穿，再現死亡交叉（見圖）。

12天跌23% 「FANNG」中最差

蘋果上周舉行新品發布會，受疫情影響，未有如期推出新一代iPhone，其他新產品缺乏市場吸引力。Bernstein高級研究分析師Toni Sacconaghi認為，蘋果推出包括影片、音樂等多項服務綑綁的「Apple One」是「難以理解」，因目前音樂、視頻或遊戲服務行業競爭激烈，加上該群用戶對產品忠誠度較高，蘋果難以突圍而出，應該尋求更具創意的方式，將其硬件及服務綑綁。

但Loup Venture的Gene Munster則表示，蘋果擁有一些世界上最好的產品，相信公司將擺脫短期下跌趨勢。

專家：美股繼續調整 或拖累科指

反觀香港科技股走勢較穩，科技指數上周五收報7371點，一周內累升2.7%，跑贏恒指。宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，雖然香港科網股看似較美股平穩，其實並未有完全跟隨美股早前升勢，僅部分在兩地同時上市的股份走勢貼近。若美股繼續調整，香港科網股的調整幅度亦相對較大。昨日，在新加坡交易的HS 50周末期貨，報24,324點，較恒指上周五收市低水131點。

「FANNG」股普遍大幅回落，連Tesla近日亦表現波動，林嘉麒估計，美股及港股的強勢股，短期內均會受沽壓，但只要整體指數未有出現技術熊市，則不需要太擔心。

相關字詞﹕科技股 蘋果 美國

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