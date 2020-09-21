地產貿易起家 與中港富豪友好

伙「三馬」創眾安在綫 一舉成名

歐亞平旗下的威華達以往不時參與投資恒騰（0136）、恒大汽車（0708）及盛京銀行（2066）等，令其與一眾中港富豪如許家印、大劉等結成投資伙伴關係。另外，歐亞平亦與本港股壇名人、中南證券掌舵人莊友堅不時交手。

但真正令歐亞平聲名大噪的原因，不得不提他近年轉身搞金融，並聯同「三馬」，亦即阿里巴巴（9988）創辦人馬雲、平保（2318）董事長馬明哲與騰訊（0700）創辦人兼主席馬化騰聯手創辦互聯網保險公司眾安在綫（6060），並獲推舉為眾安在綫的董事長兼主席。

眾安上市 派「%Arabica」咖啡

而眾安在綫近年更搞作多多，包括在港同時擁有虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）及眾安保險，眾安銀行不時「燒錢」推出高息定存吸客。

另外，本地文青咖啡品牌「%Arabica」，據指亦是由歐亞平兒子歐晉堯經營。

在眾安在綫於2017年上市時，全體管理層曾在招股記者會高調拿着「%Arabica」 咖啡，而在上市儀式上更提供30杯予一眾嘉賓。據了解，港交所一般不批准企業在金融大禮堂內提供自帶飲品，但最終卻在眾安要求下「破例」，可見這咖啡店與眾安關係匪淺。