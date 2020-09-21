眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆

明報記者 方楚茵

本報上周曾向百仕達及高銀查詢，前者至截稿前無回覆，後者則不評論。目前百仕達、眾安均無發表公告，倘投資確實牽涉歐亞平，估計他或是以私人投資形式首度涉足香港地產住宅項目。

料私人投資 或首度涉足港住宅項目

據本報查冊所得，在高銀向陳壯榮出售啟德地皮後，持有啟德地皮的迅富國際於9月披露多份人事變動文件，高銀多名高層包括陳偉傑、丁文忠、倫巧潣及王建鳴等辭任董事及秘書職位，但同時加入張淑儀，以及一間境外註冊公司Venture Investments Limited。另有一名譯音為Chong Chim Hi的人士亦為迅富新任董事。

今次高銀出售啟德地皮交易可謂轉折重重，地皮於2018年11月由高銀及潘蘇通以89億元投得，雙方分佔60%及40%權益。其後高銀於2019年4月向潘蘇通以21.6億元收購該40%權益，統一地皮業權。惟高銀踏入2020年即多次傳出財困，7月更遭到高銀金融國際中心貸款債主入稟追債，要求接管項目，迫使集團要出售啟德第4B區4號地皮解困。

高銀首先在2020年3月公布項目獲洽購，其後數次向境外神秘買家出售項目，包括5月份以70.4億元向「Top Family」蝕本25.71億元轉讓地皮﹔後於7月取消與「Top Family」交易，改與「Agile World」訂立一份條款更複雜的「先押後賣」及涉及期權的協議，變相押地借款約25億元，高銀更要付出8.5億元的期權金，欲「博一鋪」一年後贖回地皮。

但最終高銀於7月底披露，寧願賠錢4.5億元取消與「Agile World」交易，改向陳壯榮以34.77億元出售項目，連同承擔銀行貸款共約70億元，並達成項目三七分帳機制。

潘蘇通大宅解押 財困料告一段落

至於高銀本身，在獲得長實（1113）襄助，委派了企業業務發展部總經理馬勵志為副主席及非執行董事，並牽頭協助高銀籌措88億元融資。另據本報了解，潘蘇通月前將其深水灣道75號大宅進行二按、三按，但在7月24日已將三按解押，高銀財困風波料暫告一段落。