誰在推動人民幣匯率瘋漲？

美聯儲無限量寬 降美元吸引力

人民幣匯率在過去近4個月升值幅度達到4.7%，而美元指數則疲軟趨弱，同期美元指數貶值幅度約5.4%。包括美元貶值在內，內地疫情防控得力、經濟率先復蘇、外資增加內地人民幣資產配置等因素，都助推了人民幣匯率走強。需要強調的是，美國聯儲局自身的貨幣政策在很大程度上降低了全球利率中樞，在中美兩國相關產業沒有出現生產率或回報率突然上升的情况下，給予了人民幣升值極大的動能。

與美國貨幣政策相比，當前中國內地貨幣政策相對穩健，10年期中美債息差觸及2.47厘的歷史高位。考慮到其他新興市場經濟體相對寬鬆的貨幣環境，若中國內地繼續實施相對穩健的貨幣政策，人民幣匯率的升值速度可能會比其他新興市場國家更快，引發實際有效匯率升值。聯儲局同時重啟了無上限的量化寬鬆貨幣政策，其資產負債表急劇擴張，這不僅會提振美國經濟，同時也向全球提供了更多流動性，降低了美國長期利率，也降低了美元吸引力，而包括人民幣在內的其他新興市場貨幣將面臨升值壓力。

此外，值得注意的是儘管中美博弈升級，是持續的消息面利空，但沒有成為6月份以後影響市場的主要因素。人民幣匯率的波動在近段時間成為了吸收內外部衝擊的減震器。

如此漲勢會把人民幣推進新的升值周期嗎？就目前來看，人民幣升值並非典型情况，而是多空交織狀態下的正常雙向波動。不論是從收盤價相對當日中間價的偏離，還是境內外匯率的偏離，或從匯率預期來看，都沒有體現出持續的、一致的升值壓力或升值預期。

中美關係倘沒惡化 人幣續升值

即便人民幣未來將步入升值周期，這也與此前的升值周期在基本面上有所差異。例如，此前人民幣升值周期時，內地經濟處於高速增長階段，但對外經濟嚴重失衡；人民幣匯率被國際組織認為是顯著低估等。

較有可能發生的情况是，人民幣在短期內波動性升值，但升值幅度會受中美雙邊政治壓力的限制。根據此前中美貿易衝突的經驗，衝突最激烈的是2018年10月和2019年10月，人民幣匯率貶值幅度超過美元指數升值幅度接近6%；衝突最緩和的時期是2019年4月底，當時普遍預期中美即將達成貿易協議，人民幣匯率相對美元指數有接近1%的升值。換言之，若中美關係近期沒有進一步大幅惡化，人民幣匯率還會繼續升值，最高可能會進入6.5至6.6之間。

[馮其十 神州新形勢]