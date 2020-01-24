一手成交229宗 自7月周末新高

Wetland 3期售出130伙

由新地（0016）發展的天水圍Wetland 3期，昨日首輪推售133伙，因應疫情及限聚令，發展商分開多節進行銷售，而每組買家須4人一組（包括代理）。各組準買家在排隊時，每組準買家需要有1.5米距離。市場消息稱，項目開售4小時，已售出113伙，而截至昨日下午5時30分，項目已售出127伙，佔可供發售的95%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組買家斥資1050萬元購入2伙，分別是1房戶及2房戶，其中1房戶用作投資。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，該行有外區家庭客斥資逾1000萬元購入一個3房連套房單位。

藝里坊．2號沽74伙

另一邊廂，恒地（0012）旗下西營盤藝里坊．2號亦於昨日進行首輪銷售，涉及80伙，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，首輪共沽出74伙，佔可發售單位約93%，包括7伙開放式及67伙1房戶，套現逾5.2億元，滿意項目銷情。昨日買家以本地年輕客為主，當中亦不乏投資客及外籍人士。韓氏續稱，銷情反映市場對市區中小型單位需求殷切，將會在短期內加推應市。

此外，新地旗下南昌站匯璽，項目3期昨日再錄大額成交，以招標形式售出2伙，單日套現逾8000萬元。據項目一手成交紀錄冊顯示，昨日售出的單位包括匯璽III 7座32樓A室，實用1515方呎，屬4房連雙套房及書房間隔，成交價4280萬元售出，呎價28,251元。另一伙是7座15樓A室，實用同為1515方呎，以4房連雙套房及書房設計，成交價3736.48萬元售出，呎價24,663元。