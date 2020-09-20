多國未核准收購 分析：勢捲中美角力

Arm的交易須獲中國國家市場監督管理總局，以及包括美國等多地的核准監管機構批准。上海方旭律師事務所主管Art Dicker表示，任何導致行業集中程度對美國企業更有利的趨勢，都不是中國希望看到的。上海諮詢公司Intralink表示，這宗交易將促使許多中國晶片業者尋找及研究替代Arm的選項。

雖然業界還可選擇RISC-V和MIPS等其他開源技術，但它們目前大多無法與Arm的成熟生態競爭。RISC-V起源於加州大學柏克萊分校的開放原始碼計劃，阿里巴巴(9988)和華為都是RISC-V基金會的成員。許多專家認為撤換Arm可望令RISC-V受惠。

Oppo小米用Arm架構晶片

根據Arm在2016年被軟銀收購前的公開文件，其收入約五分之一來自中國。在美國政府向華為施加貿易限制前，華為旗下的海思半導體也使用Arm的架構來製造麒麟晶片。中國主要半導體企業紫光集團旗下的晶片製造商紫光展銳也依靠Arm的藍圖。

Arm的客戶還包括物聯網晶片製造商深圳匯頂科技，以及總部位於北京的汽車晶片初創企業地平線。Oppo和小米等智能手機品牌也間接依賴Arm，因為它們從高通和聯發科購買基於Arm架構的晶片。

[企業地球村]