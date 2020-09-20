多國未核准收購 分析：勢捲中美角力

【明報專訊】路透社綜合分析師的意見，認為美國晶片大廠Nvidia從日本軟銀手上收購晶片設計公司Arm，勢必捲入中美地緣政治的緊張形勢。Arm的功率晶片組藍圖，廣為中國智能手機製造商及人工智能企業採用。面對中美科技角力，預計中國也不願讓一家美國企業在其重點發展的領域擁有太大影響力。行業專家認為，若Arm由美國企業持有，更有可能被美國政府限制與中國做生意。
Arm的交易須獲中國國家市場監督管理總局，以及包括美國等多地的核准監管機構批准。上海方旭律師事務所主管Art Dicker表示，任何導致行業集中程度對美國企業更有利的趨勢，都不是中國希望看到的。上海諮詢公司Intralink表示，這宗交易將促使許多中國晶片業者尋找及研究替代Arm的選項。
雖然業界還可選擇RISC-V和MIPS等其他開源技術，但它們目前大多無法與Arm的成熟生態競爭。RISC-V起源於加州大學柏克萊分校的開放原始碼計劃，阿里巴巴(9988)和華為都是RISC-V基金會的成員。許多專家認為撤換Arm可望令RISC-V受惠。
Oppo小米用Arm架構晶片
根據Arm在2016年被軟銀收購前的公開文件，其收入約五分之一來自中國。在美國政府向華為施加貿易限制前，華為旗下的海思半導體也使用Arm的架構來製造麒麟晶片。中國主要半導體企業紫光集團旗下的晶片製造商紫光展銳也依靠Arm的藍圖。
Arm的客戶還包括物聯網晶片製造商深圳匯頂科技，以及總部位於北京的汽車晶片初創企業地平線。Oppo和小米等智能手機品牌也間接依賴Arm，因為它們從高通和聯發科購買基於Arm架構的晶片。