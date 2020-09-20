逾3000億購晶片商Arm Nvidia被指涉利益衝突

資料來源：金融時報、路透社

這宗價值400億美元（約3112億港元）的交易，為晶片行業投下震撼彈。Arm的知識產權負責人Rene Haas承認，客戶正憂慮當Arm落在競爭對手上，可能令它們處於不利位置。大部分智能手機晶片和很多需要低功耗晶片的設備，都採用Arm的設計。

晶片初創公司Xmos行政總裁利皮特（Mark Lippett）稱，Arm的客戶日後購買該公司最新的設計時，可能會發現自己排在隊尾，而Nvidia將率先使用最新的Arm架構產品。若能消除業界人士的擔憂，收購Arm將可為Nvidia的未來發展大計奠定基礎。

GPU擴用途 市值超英特爾

Nvidia早前已踏出第一步，將其原先為電動遊戲設計的圖像處理器（GPU），用於處理數據密集的人工智能（AI）學習任務。這轉變使Nvidia在兩個月前超越英特爾（Intel），成為全球市值最高的晶片製造商（見圖）。若能將Arm收歸旗下，Nvidia的晶片技術可望在人工智能市場處於中心位置。蓬勃的人工智能市場，涵蓋雲端數據中心及大量智能設備，需求龐大。

業界人士對Nvidia的最新佈局感到憂慮，這部分源於Nvidia試圖將兩種截然不同的商業模式合而為一，既銷售晶片，又授權其他公司生產自己的晶片。除了高通（Qualcomm），暫未有其他主要的晶片公司在這兩方面同時取得成功。即使是高通，其授權問題也經常在業界引起爭議。

這兩種商業模式本身就存在利益衝突。曾任職於Nvidia的Rene Haas透露，Nvidia曾試圖將其GPU架構授權給其他晶片製造商，但未能成事。Nvidia需要過一段時間，才能把其現有的IP授權給其他公司。這是因為它的主要業務，是銷售用於遊戲主機或數據中心伺服器等高價設備的晶片，因此有充分理由率先使用Arm的最新技術，從而在市場競爭取得優勢。

Nvidia行政總裁黃仁勳稱，為保護投資於Arm的資金，其公司有強大的經濟理由去維持公平競爭。但暫未有Arm的主要客戶表態支持收購。業界人士指出，對於Arm易手，多數客戶只能靜觀其變，原因之一是它們的選擇不多。Arm的競爭對手RISC-V架構仍以低端晶片市場為主。

專家料部分客戶轉用對手RISC-V

一些行業專家預期，部分客戶將試圖減少對Arm的依賴，從而向RISC-V增加投資。Arm的一些大型客戶最終可能會設計自己的晶片架構，確保對技術的控制。不過對於Nvidia來說，只要能透過收購Arm鞏固其在關鍵市場（數據中心伺服器）的地位，並使自己成為AI行業的技術主軸，即使失去蘋果或高通等Arm的主要客戶也沒有多大關係。

Nvidia去年為富士通（Fujitsu）的超級電腦提供支援時，已重寫所有軟件代碼，使其能夠在基於Arm的晶片運行。這將使Nvidia更容易推出自己的伺服器晶片，直接挑戰英特爾的地位。Nvidia收購Arm的另一目標，是爭取更多設備使用其技術。隨着人工智能技術的需求增加，許多日常產品都將加入人工智能技術。除了銷售自己的新晶片，Nvidia也計劃結合Arm的商業模式，將Arm的晶片設計，與自己的核心技術結合，為其他晶片商提供生產藍圖。

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