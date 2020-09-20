歐央行傳允銀行明年初復派息

消息無助匯控股價表現

消息人士稱，有數名在年初支持禁止派息的歐央行監察理事會成員認為，如果繼續延長禁止派息，可能是弊多於利。消息指出，歐洲央行將討論是否應該容許資本充足、有能力支付股息的銀行恢復派息，而決定是否放寬派息，將取決於經濟指標、延遲還款的貸款數量，以及銀行是否有足夠資金覆蓋在明年惡化的信貸損失。歐洲央行此前表示，將在第四季評估派息問題上的立場。報道稱，支持恢復派息者認為，對於資本充足的銀行，股東需要股息回報，以保持投資者信心並鼓勵長期持有。

因為新冠病毒疫情在歐洲爆發，今年初，歐洲央行禁止大型銀行派息的禁令於當時獲得監事會的一致批准，英倫銀行在4月亦跟隨歐洲央行禁止銀行派息以保留資本支持放貸，匯控（0005）和渣打（2888）也取消已宣布的派息。此舉雖令銀行股的走勢雪上加霜，但歐洲央行曾暗示，作為交換條件，將對銀行業實施史無前例的監管放鬆，以幫助銀行渡過危機。歐洲央行未有回覆彭博社的查詢，消息未對匯控和渣打在倫敦股價有幫助，匯控收市跌2.19%，渣打收跌3.54%。

歐洲央行執行委員默施在11日時亦曾表示，會在12月重新審視銀行派息提議，市場當時已認為銀行有機會在明年恢復派息，而且若英倫銀行跟隨，匯控和渣打或可望也在明年恢復派息。不過消息對匯控上周表現沒有幫助，美國聯儲局官員在議息後預期會保持零息政策至2023年，匯控股價最低曾見30.8元的海嘯後新低，匯控和渣打全周更跌4.03%和2.36%。