路透：《花花公子》擬借殼上市

消息人士指出，《花花公子》母公司因見到近期美國股市出現借殼上市熱潮，故亦有意仿效，現時正與特殊用途收購公司（SPAC）洽商上市交易。不過，消息人士指出，有關交易最終未必成事。

《花花公子》創辦人Hugh Hefner與私募基金Rizvi Traverse在9年前把《花花公子》私有化，當時企業價值為2.07億美元（約16.15億港元）。Hefner於2017年逝世後，家族在2018年把《花花公子》的35%股權售予Rizvi，作價3500萬美元（約2.73億港元）。母公司今年暫停發行《花花公子》印刷版，重新打造網上版的生活雜誌。

《花花公子》行政總裁Ben Kohn與Rizvi投資總監Suhail Rizvi未有回應消息。

《花花公子》由Hugh Hefner於1953年創刊，當年12月創刊號以瑪麗蓮夢露為封面女郎，雖然是成人雜誌，但內容除了裸照外，還有介紹時尚、體育、消費等；此外其名人專訪以至新聞時事評論的質素亦是業界翹楚，馬丁路德金、霍金、石原慎太郎等均曾接受過訪問。除了美國版，《花花公子》最高峰曾於逾50多個國家地區推出不同文字版本，例如1986年鄭經翰買入《花花公子》版權，發行香港中文版，創刊號封面為1979年港姐冠軍鄭文雅。然而，隨着互聯網的盛行，《花花公子》光環逐漸褪色，2016年3月曾決定印刷版不再刊登裸照，但銷量下滑，僅一年便要「重操故業」。

疫情所累 今年3月停印刷版

2017年9月Hugh Hefner離世後，失去了靈魂人物的《花花公子》於去年由月刊變季刊，今年3月更以新冠病毒疫情影響製作為由，宣布印刷版停刊，但外界普遍認為，這只是管理層想將資源集中在數碼版的理由。