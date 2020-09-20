下架微信TikTok 大摩：對蘋果無太大影響

大摩分析師Katy Huberty指出，倘WeChat和TikTok下架，對蘋果App Store收入的影響基本上不重要。該行估計在過去12個月，TikTok為蘋果App Store帶來約1300萬美元（約1.01億港元）的收入，佔同期淨收入0.07%而已。大摩預計，禁下載TikTok是暫時性，因為甲骨文正努力緩解有關該應用程式的國家安全擔憂，並認為事件對蘋果最大的風險是來自中國的反應，但是中國政府專門針對蘋果的風險很小。摩根士丹利維持對蘋果投資評級為「增持」，目標股價為130美元。

iPhone 12首當其衝

另一方面，對於美國的禁令，有分析指蘋果公司難免要配合美國政府，將微信及TikTok從應用商店下架，適逢蘋果即將發售新一代iPhone 12，首當其衝可能會令新iPhone在內地的銷情遭到影響，之前已有調查顯示，若iPhone不提供微信服務，將有95%內地受訪者會選擇蘋果以外的手機。