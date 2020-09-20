納指連跌3周1年首見 累挫8% 美禁TikTok下載觸發科技龍頭續受壓

明報記者 歐陽偉昉

科技股巨頭周五續有沽壓，蘋果下跌3.17%，Alphabet下跌2.38%，亞馬遜下跌1.79%，均拖累標指下跌最多。月初至今，標普科技股指數下跌9.62%，為表現最差行業指數，相對表現最佳的物料股指數上升4.15%。美國銀行財富管理資深投資策略師Rob Haworth認為，科技股下跌最主要還是因為獲利回吐，市場資金正從持股權重最多的行業，轉移至權重最少的行業。

迪士尼在華業務多 影響股價

納指在月初見頂後已累計下跌約11%，耀才證券研究部總監植耀輝認為，相對今年上半年的升幅，現時的調整幅度仍是合理。目前美股科技股走勢轉弱，後市有較多不明朗因素，不過去年8月納指完成調整後，至今年2月上升逾兩成，現時若蘋果、台積電、Nvidia再下跌，可以開始考慮吸納。

另一方面，中國商務部昨日落實不可靠實體清單制度，市場料是為將美企列入清單並制裁，作為報復美國封鎖TikTok和微信的手段。雖然目前未有美企納入名單，但植耀輝指出，措施對特定美股或會有影響，例如蘋果在中國的銷售規模大，一旦被列入清單影響較重，但相信不至於產品在華被禁售；在中國業務較多的美企如迪士尼周五亦跌1.22%；反而其他科技企業在華業務很少，巨頭如facebook、Google等的中國業務有限，對整體科技股影響就較局限。

美股續熱炒科技新股

雖然美國科技股處於調整期，但與港股相同，美股熱炒科技新股，上周五上市的遊戲開發引擎Unity，開市便較招股價高44%，收市價亦較招股價高三成。巴菲特旗下巴郡參與認購的雲數據平台Snowflake上周三掛牌，收市較招股價上升1.13倍，至周五收市仍較招股價高1倍。