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2020年9月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
上季信用卡交易挫24% 內需難撐消費 電子錢包網上支付增三成 佔比首超實體店
中銀轉數快 上半年交易量超去年全年
劉達邦：下次失業率料微升
富時換馬 滬深股通淨流入95億人幣
中證監：部分A股執行會計準則不達標
內地擬允港澳居民 開個人人幣結算帳戶
福祿意外高開低走 料孖展客損手 收市僅升3% 「頂頭槌飛」實際或蝕1.6萬
寶尊電商昨起招股 每手索萬元
螞蟻獲滬科創板通過上市申請
花旗：未來3年為亞太青年提供6000職
銀保監：保本高收益是詐騙
證監倡修訂反洗錢指引
歐盟擬促蘋果開放iPhone NFC支付 目前僅Apple Pay可使用 銀行及競爭者投訴
中美關係緊張 美股早段微跌
售美手機商Brightstar 軟銀套現棄電訊業優勢
遊機河當去旅行 機票閃電售罄
股價未見底 匯豐拒借孖展買匯控
新地西九地王商場大增至60萬呎 削寫字樓一成樓面 擬建1.5公里西九綠徑
社區新舊融合打造新地標
大埔住宅地下周五招標
萬景峯4房2528萬疫市破頂
CCL四大指數齊跌 返5月水平
緹山15號洋房1.69億沽 實呎逼6萬
碧堤車位82萬沽 2年勁蝕三成
陸振球：3厘壓測已不合時宜
周末睇樓好去處
藝里坊．2號 主打細戶吸小家庭 智能化迎合年輕人
露營主題會所散發活力
藝里坊姊妹項目 今期面積較細
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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