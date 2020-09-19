緹山15號洋房1.69億沽 實呎逼6萬

匯璽4房4605萬沽 實呎28357元

昨日一手市場最大額成交，來自嘉里旗下緹山；項目透過招標售出15號洋房，成交價1.69億元，以洋房實用2850方呎計（另連1002方呎花園、941方呎天台和118方呎平台），折合實呎59,298元。成交紀錄冊顯示，買家先要分段繳付15%首期，成交期為365日，另可享提前入住優惠及發展商供的4.25%稅務津貼。緹山去年推出至今，累沽14伙洋房和分層單位，套現總額估計約27億元。至於匯璽方面，9月迄今累售3伙低座大單位、套現約1.4億元；昨透過發價單形式，以4605.14萬元售出日鑽匯15樓B室，單位屬實用面積1624方呎4房戶，折合實呎28,357元。

藝里坊‧2號收818票超額9倍

此外，路勁（1098）元朗錦田山水盈，亦透過招標售出1伙特色戶，為1座15樓A室，實用面積968方呎連529方呎天台，成交價1742.4萬元、實呎1.8萬元，令山水盈本月累售單位增至7伙，套現總額逾8600萬元。

恒地（0012）今首輪發售80伙的西營盤藝里坊．2號，昨日下午3時截止認購登記；市場消息指，項目自上周六起，一周累收818票，按首批開售80伙計，超額9倍。項目是次發售的單位，包括72伙1房單位、8伙開放式單位，提供最高4%直減折扣，單位折實價562萬至893萬餘元、折實實呎25,749至31,118元。至於德祥（0199）以折實平均實呎2萬元、首推50伙的深水埗海壇街海珀，代理消息指，昨天首日收逾10票。