萬景峯4房2528萬疫市破頂

【明報專訊】疫情漸趨緩和，市况回穩下，有個別屋苑錄得破頂成交，其中荃灣指標屋苑萬景峯有4房戶以新高價2528萬元沽出。美聯區域經理史偉森表示，萬景峯2座高層A室，實用1277方呎，4房雙套間隔，享海景，屋苑罕有放盤戶型。原業主2個月前以2800萬元放售，至近日以2528萬元成交，實呎19,796元，雖然減價272萬元或10%，但成交價仍創屋苑標準分層戶新高，新買家為家庭客。原業主2006年5月1147萬元一手買入，持逾14年，帳面獲利1381萬元或1.2倍。事實上，屋苑去年曾有頂層複式戶以5000萬元易手，做價為全屋苑最高紀錄。
黃建業兒子4318萬首置入市紀雲峰
同時，有名人趁樓市調整之際、以首置身分入市。土地註冊處資料顯示，跑馬地紀雲峰中層A室，實用1509方呎，採3套房連工人套間隔，於本月以4318萬元登記售出，成交呎價為28,615元，屬近期市價成交，單位買家為美聯集團（1200）主席黃建業兒子、美聯集團助理董事 （業務流程）黃耀銘。他表示，是次入市屬長線投資，藏富於樓，長遠看好樓市。資料顯示，黃耀銘是次只需付樓價4.25%印花稅，以首置名義入市。單位原業主2012年1月以4015萬元購入，帳面獲利303萬元或7.5%。
康山「無𨋢到」3房戶低見800萬
不過，屢次誕生居屋王的鰂魚涌康山花園，就出現一宗低市價成交。利嘉閣分行經理陳家豪表示，屋苑4座頂層戶，實用592方呎，3房間隔、望市景，原業主最初以1020萬放盤約一年，經議價後，累減220萬或21%，終以800萬元（已補地價）易手，實呎13,514元，成交價低市價14%，更為屋苑同類戶今年新低。值得留意，單位以低價成交，主要反映升降機未能直達該單位等因素。原業主2007年7月以約280.5萬元已補價購入單位，持貨13年，帳面獲利約519.5萬元或1.9倍。