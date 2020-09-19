萬景峯4房2528萬疫市破頂

黃建業兒子4318萬首置入市紀雲峰

同時，有名人趁樓市調整之際、以首置身分入市。土地註冊處資料顯示，跑馬地紀雲峰中層A室，實用1509方呎，採3套房連工人套間隔，於本月以4318萬元登記售出，成交呎價為28,615元，屬近期市價成交，單位買家為美聯集團（1200）主席黃建業兒子、美聯集團助理董事 （業務流程）黃耀銘。他表示，是次入市屬長線投資，藏富於樓，長遠看好樓市。資料顯示，黃耀銘是次只需付樓價4.25%印花稅，以首置名義入市。單位原業主2012年1月以4015萬元購入，帳面獲利303萬元或7.5%。

康山「無𨋢到」3房戶低見800萬

不過，屢次誕生居屋王的鰂魚涌康山花園，就出現一宗低市價成交。利嘉閣分行經理陳家豪表示，屋苑4座頂層戶，實用592方呎，3房間隔、望市景，原業主最初以1020萬放盤約一年，經議價後，累減220萬或21%，終以800萬元（已補地價）易手，實呎13,514元，成交價低市價14%，更為屋苑同類戶今年新低。值得留意，單位以低價成交，主要反映升降機未能直達該單位等因素。原業主2007年7月以約280.5萬元已補價購入單位，持貨13年，帳面獲利約519.5萬元或1.9倍。