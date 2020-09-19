社區新舊融合打造新地標

第二個願景是在兩幢「鑽石形」商廈中間提供大型綠化空間，連同整個項目的其他部分，合共有約10萬方呎公共休憩空間；最後的願景是期望項目能成為西九新地標，跟周邊構成新的天際線。

建築師樓有份參與恒地美利道項目

麥氏指，整個項目由曾參與多項城市規劃設計的建築師事務所Zaha Hadid Architects ，部分零售樓層以玻璃幕牆設計，以加強空氣流通，及增加採光度，打造開揚的空間。他續指，新方案參照西九文化區的戲曲中心，於大樓底座採用拱門的設計，與毗鄰八文樓一帶的舊式住宅建築互相呼應。

新地規劃總監黃舜浣又指，因應疫情，設計師對寫字樓通風等設計更見關注，兩幢商廈之間間距寬度不少於50米，加強空氣流通，而寫字樓部分引入4.2米高的特高樓底，每幢寫字樓每層均設有園景露台，亦設天台花園，為該廈用戶供休憩放鬆的綠化空間。資料顯示，Zaha Hadid Architects 有份參與恒地（0012）2017年以233億元、每方呎樓面地價5萬元投得美利道商業項目，因設計充滿曲線，被外界指如金屬氣球。