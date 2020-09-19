新地西九地王商場大增至60萬呎 削寫字樓一成樓面 擬建1.5公里西九綠徑

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，西九高鐵站上蓋商業地王佔地63.2萬方呎，港鐵（0066）2010年已經代政府向城規會作規劃申請，並獲批建3幢以流線形設計的商業大樓。不過，新地等認為發展擁擠，而且休憩用地不足，獲方案有進一步改善空間。新地等最新提交的發展方案，將商用空間重新分配，旨在將上蓋發展與西九高鐵站相互融合。據文件顯示，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，擬建2幢商廈，較過去核准的3幢減少1幢，1幢樓高30層，另1幢則樓高20至25層，涉及樓面約256.18萬方呎，較2010年已獲批方案的284.82萬方呎，減少28.64萬方呎或10%。

休憩地The Plateau大過皇后像廣場

零售樓面以地積比率0.95倍作發展，涉及60.28萬方呎，較過去獲批的31.65萬方呎，大增28.63萬方呎或90%。新方案亦提高休憩用地及綠化空間，休憩用地由原先已獲批的2.48萬方呎，增加2.69倍至9.15萬方呎，內設「The Plateau」，面積約3.8萬方呎，較現時中環皇后像廣場3.55萬方呎還要大，可作為藝術展覽和音樂表演等用途。

擬明年動工 2028年全面落成

新地項目總監麥孟添表示，修訂新方案主要是增加零售樓面，而長達1.5公里「西九花園綠徑」將貫通中九龍幹線園景平台、途徑油尖旺及九龍站等，至西九龍文化區海濱。他又表示，一個30萬方呎的商場，與旗下將軍澳POPCORN規模相若，僅足夠服務上蓋商廈需求，因此將商場申增至60萬方呎，將可吸納整個西九龍區客源。麥氏又指項目屬長遠投資，以20年計寫字樓面積僅屬微調，期望將商場打造成地區性項目，而整個項目總投資額維持600億元。

新地規劃總監黃舜浣表示，期望明年首季可獲批出發展方案，明年中開始動工，2024年起分階段竣工，項目預計2028年全面落成，連同西九文化區在內，屆時每日人流料達20萬人次。資料顯示，新地去年11月以422.32億元、每方呎樓面地價13345元投得西九高鐵上蓋商業地王後，同年12月先獲郭氏家族斥資94億元入股。今年4月，新地引入平保（2318），涉資112.73億元。引入投資伙伴後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈的50%、30%及20%權益，而零售部分則由新地全資持有。