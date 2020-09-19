售美手機商Brightstar 軟銀套現棄電訊業優勢

知情人士：軟銀虧損收場

軟銀於2014年購入Brightstar，以配合當時其控股的美國主要電訊商Sprint的業務。隨着T-Mobile收購了Sprint，而軟銀獲得T-Mobile的股份後又將相關股份減持，軟銀已清理了大部分電訊資產。軟銀表示，將會把Brightstar Global Group的股份，出售給Brightstar Capital Partners的新成立子公司。交易金額未對外透露，但據稱軟銀除獲得現金，還將獲該子公司的25％股份。

不過知情人士稱，軟銀對Brightstar的17億美元投資最終虧損收場。Brightstar的每年銷售額約90億美元，由Marcelo Claure於1997年創立。Marcelo Claure現為軟銀集團營運總監。

西班牙兩大銀行通過合併

此外，西班牙兩大銀行CaixaBank及Bankia的董事局通過合併案，雙方合併後總資產超過6640億歐元（約6.1萬億港元），成為西班牙最大銀行，料交易將帶動西班牙金融產業的整合。根據協議，CaixaBank將持有合併後新銀行的75%股權，而Bankia則持有餘下25%。分析認為，這宗交易將有助這兩家銀行大幅降低成本，改善盈利能力。

（綜合報道）

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