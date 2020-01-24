歐盟擬促蘋果開放iPhone NFC支付 目前僅Apple Pay可使用 銀行及競爭者投訴

【明報專訊】歐盟近年多次採取措施，遏制美國科技巨頭對市場的壟斷。根據彭博社取得的文件顯示，歐盟正考慮制定新規，要求蘋果公司向競爭對手開放iPhone內置的支付技術。相關文件沒有提及蘋果的名稱，但有意要求移動設備製造商開放其智能手機及智能手表的近距離無線通訊（NFC）技術。NFC可處理無線信號，允許用戶毋須使用信用卡或借記卡，透過自己的移動裝置在商店的終端設備支付。目前蘋果的iPhone及Apple Watch用戶只能通過Apple Pay透過NFC支付。
不少銀行及其他競爭者曾投訴，希望自己的iPhone軟件也擁有同樣的支付功能，但蘋果未容許它們使用此NFC晶片技術。歐盟委員會將於下周發表報告，為支付技術等一籃子問題提供建議。報告內容包括歐盟反壟斷機構6月發起的一項評估，以衡量蘋果是否不公平地阻止其他供應商在iPhone使用「點擊支付（tap-and-go）」的功能。
將調查有否限制「點擊支付」功能
自iPhone於2014年推出NFC技術以來，蘋果一直將NFC晶片限制在自己的Apple Pay服務。為確保資料不會外泄，用戶的信用卡完整號碼不會儲存到移動裝置或Apple Pay伺服器，系統會建立一個獨有的「裝置帳户號碼」，並對其加密，儲存於安全晶片內。蘋果曾表示，作為對用戶銀行卡信息加密系統的一部分，存取權限有其限制，容許競爭對手的移動支付軟件訪問NFC晶片，可能會增加安全風險。
歐盟委員會正研究如何加強對提供金融服務的科技機構的規管。根據歐盟的文件，任何法規都將充分考慮第三方的存取權限可能引發的潛在安全風險，相關部門將釐清標準，確定誰可擁有支付數據的存取權限，以及在什麼情况下可獲取這些權限。
歐盟任何立法都須遵循德國早前訂定的規則，要求數碼貨幣基礎設施的營運商以合理的費用，向競爭對手開放接入渠道。
fb被控藉鏡頭監控Ig用戶
此外，facebook（fb）因涉嫌以手機鏡頭監視Instagram（Ig）用戶，被用戶入稟美國三藩市聯邦法院，控告其故意使用手機鏡頭，收集用戶具價值的數據。美國用戶在7月時曾投訴，在沒有主動啟動iPhone鏡頭的情况下，Instagram似乎仍在暗中使用鏡頭監視用戶。fb當時否認進行監視，並指由於程式漏洞，引發Instagram發出正在使用iPhone鏡頭的錯誤通知，並已修正相關漏洞。fb上月亦被用戶入稟加州北區聯邦法院，指控其使用人臉識別技術，非法搜集逾1億Instagram用戶的生物特徵數據。FB否認指控，稱Instagram沒有使用人臉識別技術。
沒限制賭博 印支付龍頭被下架
另外，由於違反限制賭博的規定，Google將印度最大的移動支付及商務平台Paytm的軟件，從印度的Google Play商店下架。
Google發聲明稱，Play商店不接受賭博娛樂場或其他不受管制的賭博軟件，在印度從事體育博彩。即使引導用戶到外部網站進行博彩，也違反了印度Play商店的規定。Paytm每月活躍用戶超過5000萬。該軟件表示，整頓後會盡快恢復服務。