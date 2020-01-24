歐盟擬促蘋果開放iPhone NFC支付 目前僅Apple Pay可使用 銀行及競爭者投訴

不少銀行及其他競爭者曾投訴，希望自己的iPhone軟件也擁有同樣的支付功能，但蘋果未容許它們使用此NFC晶片技術。歐盟委員會將於下周發表報告，為支付技術等一籃子問題提供建議。報告內容包括歐盟反壟斷機構6月發起的一項評估，以衡量蘋果是否不公平地阻止其他供應商在iPhone使用「點擊支付（tap-and-go）」的功能。

將調查有否限制「點擊支付」功能

自iPhone於2014年推出NFC技術以來，蘋果一直將NFC晶片限制在自己的Apple Pay服務。為確保資料不會外泄，用戶的信用卡完整號碼不會儲存到移動裝置或Apple Pay伺服器，系統會建立一個獨有的「裝置帳户號碼」，並對其加密，儲存於安全晶片內。蘋果曾表示，作為對用戶銀行卡信息加密系統的一部分，存取權限有其限制，容許競爭對手的移動支付軟件訪問NFC晶片，可能會增加安全風險。

歐盟委員會正研究如何加強對提供金融服務的科技機構的規管。根據歐盟的文件，任何法規都將充分考慮第三方的存取權限可能引發的潛在安全風險，相關部門將釐清標準，確定誰可擁有支付數據的存取權限，以及在什麼情况下可獲取這些權限。

歐盟任何立法都須遵循德國早前訂定的規則，要求數碼貨幣基礎設施的營運商以合理的費用，向競爭對手開放接入渠道。

fb被控藉鏡頭監控Ig用戶

此外，facebook（fb）因涉嫌以手機鏡頭監視Instagram（Ig）用戶，被用戶入稟美國三藩市聯邦法院，控告其故意使用手機鏡頭，收集用戶具價值的數據。美國用戶在7月時曾投訴，在沒有主動啟動iPhone鏡頭的情况下，Instagram似乎仍在暗中使用鏡頭監視用戶。fb當時否認進行監視，並指由於程式漏洞，引發Instagram發出正在使用iPhone鏡頭的錯誤通知，並已修正相關漏洞。fb上月亦被用戶入稟加州北區聯邦法院，指控其使用人臉識別技術，非法搜集逾1億Instagram用戶的生物特徵數據。FB否認指控，稱Instagram沒有使用人臉識別技術。

沒限制賭博 印支付龍頭被下架

另外，由於違反限制賭博的規定，Google將印度最大的移動支付及商務平台Paytm的軟件，從印度的Google Play商店下架。

Google發聲明稱，Play商店不接受賭博娛樂場或其他不受管制的賭博軟件，在印度從事體育博彩。即使引導用戶到外部網站進行博彩，也違反了印度Play商店的規定。Paytm每月活躍用戶超過5000萬。該軟件表示，整頓後會盡快恢復服務。

（綜合報道）

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