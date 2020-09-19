花旗：未來3年為亞太青年提供6000職

改善低收入弱勢青年就業機遇

花旗表示，在新型冠狀病毒疫情下，該行在亞太地區為全球大學生推出首個虛擬實境實習生體驗計劃，予他們體驗銀行工作的機會，在該行不同業務部門，包括銀行、資本市場及顧問業務、金融市場和證券服務，以及零售銀行業務提供實習生相關的職務和技能培訓。

提供6萬職業技能培訓機會

花旗表示，該行資助項目主要是支援受新冠肺炎疫情影響的弱勢基層，其中包括處於危難中的年輕婦女、移民青年、少數族裔和殘疾青年。今年該行資助計劃的例子，包括承諾在印度投入1000萬美元，為20萬名低收入年青人提供以需求為主導的未來技能培訓，並為其中至少70%的年青人提供在印度增長行業的就業機會。

花旗在本周二公布，將在本周開始恢復裁員，結束履行因新冠病毒疫情而暫停裁員的承諾，不過裁員對該行員工的影響低於1%，截至第二季末的僱員總人數約為20.4萬人。該行指今年另已招聘2.6萬人，加上會提供機會予員工轉至其他工作崗位，預計整體僱員規模將保持不變。