螞蟻獲滬科創板通過上市申請

根據上交所網站，上市委員會要求螞蟻集團補充說明數點，包括其主要業務與微信相似業務的差異、結合貨幣收付服務的未來發展趨勢，以及該集團的主營業務是否受到大型競爭對手的進入，產生重大不利影響。

此外，經過一輪熱炒兼配股的恒大汽車（0708）昨早公布，公司擬於上交所科創板上市。銀河聯昌證券認為，由於上市有助汽車方面業務籌集新資金，以支持自身增長，故有利於母公司恒大地產（3333）。恒大汽車昨天收報24元，回吐4%。

恒大汽車擬科創板上市

中證監已審核通過投行中金公司（3908）的A股上市申請，發審委問及該行與因造假數最終在美國除牌的瑞幸咖啡，及與中央匯金旗下其他證券商的關係。該股昨天收報18.12元，升3.31%。此外，聯想控股（3396）計劃分拆旗下聯泓新材料，到深交所中小板上市的建議，獲中證監通過，有關書面核准文件仍有待收取，公司會跟承銷商與深交所進一步討論，以及確認聯泓新材的上市時間表。聯想控股昨天收報10.7元，升3.68%。