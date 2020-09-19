螞蟻獲滬科創板通過上市申請

【明報專訊】年度巨型新股螞蟻集團昨天獲內地上交所科創板的上市委員會通過其上市申請，有待通過中證監屬下的證券發行審核委員會核准後，集團經註冊後即可進入最後招股進程。
根據上交所網站，上市委員會要求螞蟻集團補充說明數點，包括其主要業務與微信相似業務的差異、結合貨幣收付服務的未來發展趨勢，以及該集團的主營業務是否受到大型競爭對手的進入，產生重大不利影響。
此外，經過一輪熱炒兼配股的恒大汽車（0708）昨早公布，公司擬於上交所科創板上市。銀河聯昌證券認為，由於上市有助汽車方面業務籌集新資金，以支持自身增長，故有利於母公司恒大地產（3333）。恒大汽車昨天收報24元，回吐4%。
恒大汽車擬科創板上市
中證監已審核通過投行中金公司（3908）的A股上市申請，發審委問及該行與因造假數最終在美國除牌的瑞幸咖啡，及與中央匯金旗下其他證券商的關係。該股昨天收報18.12元，升3.31%。此外，聯想控股（3396）計劃分拆旗下聯泓新材料，到深交所中小板上市的建議，獲中證監通過，有關書面核准文件仍有待收取，公司會跟承銷商與深交所進一步討論，以及確認聯泓新材的上市時間表。聯想控股昨天收報10.7元，升3.68%。