寶尊電商昨起招股 每手索萬元

傳萬國數據最快10月赴港第二上市

根據招股書，寶尊電商向內地電商提供服務，涵蓋IT解決方案、網店運營、市場營銷、客戶服務及倉儲配送等。截至今年6月底，公司向250名電商提供服務，品牌涵蓋服裝、食品、化妝品等。公司亦指出，與天貓、京東及拼多多等內地主要線上平台維持緊密合作關係，為品牌設立網店。公司股東則包括阿里巴巴（9988）、軟銀，於上市後分別持有11.5%及8.7%股權。

外電昨日報道，內地互聯網數據中心（IDC）營運商萬國數據最快將於10月赴港作第二上市，最多集資10億美元（約為78億港元），現已經聘請4間投行作為上市顧問，分別為美國銀行、中金公司、海通證券及摩根大通。萬國數據於內地擁670名大型客戶，但近年來曾兩度遭沽空機構狙擊，包括殺人鯨資本。

彭博社昨日引消息報道，京東（9618）旗下京東健康已聘請美國銀行、瑞銀兩間投行，負責其在港上市，最早或將於9月提交上市申請，料最少集資10億美元（約為78億港元）。京東健康提供藥品銷售、互聯網醫療、預約醫療服務等系列任務，定位與阿里健康（0241）相似。