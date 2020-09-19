福祿意外高開低走 料孖展客損手 收市僅升3% 「頂頭槌飛」實際或蝕1.6萬

明報記者 馬迪帆

福祿控股昨日僅高開4%，盤中最多曾升19.8%，見10.66元，若高位出貨，每手帳面可賺880元。福祿表現遠遜暗盤，前日於耀才暗盤，最高曾升六成，富途旗下暗盤，該股最多曾倍升見22.2元，收市仍升三成。

雖有新經濟概念 最終市場不受落

福祿雖有新經濟概念，但最終市場不受落，「頂頭槌飛」大戶本次賺價蝕息。早前券商提供的息率普遍達2.88厘，依此計算，大戶若借盡九成孖展，計息期6日，每張「頂頭槌飛」價值約為4495萬元，則其間孖展息約為1.9萬元。福祿首日要升21.5%可打和。但最終升幅僅有3%，連孖展息計，共蝕約1.6萬元。除大戶外，若「甲組」散戶借錢抽200手，最終僅中1手，同樣蝕息約200元。

傳阿里再入飛中通快遞

計入昨日開始招股的寶尊電商（9991）（見另稿），昨日招股的新股達到6隻，其中有3隻均為第二上市股份。惟第二上市股份孖展普遍疲弱，統計6間券商數據，寶尊電商孖展未足額，再鼎醫藥（9688）及中通快遞（2057）昨日同是次日招股，分別錄得6.7億元及8.5億元孖展，公開發售足額。惟有市場消息昨日指出，中通快遞國際配售部分獲數倍超購，機構投資者包括多間國際投資公司及亞洲長線基金，其中有中通大股東阿里巴巴（9988）再入飛，亦有高瓴資本等。

明源雲據悉上限16.5元定價

其他正招股新股方面，內地民辦教育股東軟教育（9616）繼續領跑，錄得109億元孖展，超購104倍。天任集團（1429）及明源雲（0909）昨日截飛，明源雲據悉將以上限16.5元定價。

下周有望再出現重磅生科股開招。路透旗下IFR昨日引述消息指，未盈利生物科技公司嘉和生物將於下周招股，每股定價17.3元至18.5元，每手1000股，入場費18,686.42元，料最多集資3億美元（約23.4億港元）。

嘉和生物上周已通過聆訊，本周日（13日）上載聆訊後資料集。根據資料，嘉和主要研究藥物方向為針對乳腺癌抗癌藥，在此症狀方面有4款候選藥物。公司前期投資者包括高瓴資本、淡馬錫及泰格醫藥（3347）等。