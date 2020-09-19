內地擬允港澳居民 開個人人幣結算帳戶

意見稿提出，為方便個人人民幣銀行結算帳戶接收港澳同名匯款，允許境內銀行可為香港、澳門居民開立個人人民幣銀行結算帳戶，用於接收香港、澳門居民每人每日8萬元額度內同名帳戶匯入資金。

方便接收同名匯款 每人每日限8萬

此外，意見稿亦建議，非投資類外資企業在符合現行規定且境內所投項目真實合規的前提下，可以依法以人民幣資本金進行境內再投資；境外投資者將境內人民幣利潤所得用於境內再投資，可將人民幣資金從利潤分配企業的帳戶直接劃轉至被投資企業或股權轉讓方的帳戶，無需開立人民幣再投資專用存款帳戶。同時，意見稿要求進一步改善境內企業境外人民幣借款業務管理，放寬人民幣外債戶開戶數量限制；簡化境內企業人民幣境外放款業務管理等。

內銀結售匯逆差按月增52%

另外，國家外管局昨日公布，8月銀行結匯1596億美元，售匯1634億美元，結售匯逆差38億美元，按年收窄29%，但較7月的結售匯逆差25億美元增52%。首8個月，銀行累計結匯12852億美元，累計售匯12130億美元，累計結售匯順差722億美元。8月銀行代客涉外收入則為3568億美元，對外付款3441億美元，涉外收付款順差127億美元。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，綜合考慮境外機構在銀行間外匯市場的外匯買賣、銀行外匯頭寸變動等因素，8月外匯市場供求總體平衡。王春英又稱，8月貨物貿易跨境收支順差按年增長1.1倍，其中貨物貿易收入上升2.6%，支出減少3.1%；此外，企業分紅派息季節性高峰結束，8月收益和經常轉移結售匯逆差按月下降34%，主要是投資收益購匯減少39%。三是外資流入境內債券市場維持高位，8月境外投資者淨增持境內債券210億美元，規模高於歷史平均水平。