富時換馬 滬深股通淨流入95億人幣

A股平均比H股溢價47%

上證綜指昨升2.07%，收報3338點，深成指升1.77%，報13,245點，滬深300指數收報4737點，升2.25%。A股近兩日回升，融資融券餘額前日逼近1.5萬億元人民幣，帶動券商股，申萬宏源（6806）升8.61%，光大證券（6178）升6.54%，中國銀河（6881）升3.81%，海通證券（6837）及中信証券（6030）亦升逾2%。A股向好帶動內險，新華保險（1336）和中國人壽（2628）A股昨漲停，兩者H股分別升7%和4.5%，中國太平（0966）升6.5%。

恒指昨升114點或0.47%，收報24,455點，全日波幅只有206點。科指升0.96%，收報7371點，主板成交1441億元。北水淨流入港股21.43億元。小米（1810）及藥明生物（2269）均升逾3%。匯控（0005）中止7連跌，微升0.16%至30.95元。另中國零售數據回復正增長，多隻內需股全周升幅達雙位數（見表）。

第一上海首席策略師葉尚志認為，近日A股上升，是因為有指數換馬帶來的被動式資金推出，因此未能帶動H股太多升幅。近日人民幣走強，會對紙業、航空、內房等美元債較多的行業有利，但對其他H股沒有太大影響。港股雖然將有螞蟻集團臨近上市，他認為會有助保持投資市場溫度，但要到互聯網龍頭等焦點股份整固完成再創新高，才會對大市氣氛有更大刺激。

金管局兩沽港元 共涉72.85億

港元近日多次觸及強方兌換保證，金管局在昨晨和傍晚分別沽出18.6億及54.25億港元，累計沽出72.85億元，9月22日（下周二）本港銀行體系結餘將升至2213.42億元。