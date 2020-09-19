劉達邦：下次失業率料微升

職工盟主席：保就業計劃資源錯配

吳敏兒指出，消費、零售及建造等個別行業的失業率已超過10%，她批評政府保就業計劃是資源錯配，由於不少僱主要求放無薪假，部分員工需要另覓兼職以維持生計。她表示，綜援要全家人失業才符合申請資格，能夠申請的人不多，因此要求政府設立失業援助金，以及增加就業機會，又舉例指本港有大批公共屋邨，當中的維修等工作，都可製造很多就業機會。

另外，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指出，本港社交距離措施在6月時獲放寬，令到整體失業率數據能夠維持，但下次公布7至9月數字可能會升至6.3%。

對於就業不足率上升，他表示，在保就業計劃下，僱主為取得資助而暫時不裁員，但會出現放無薪假及上班半日等情况，因此認為相關數字上升屬於正常情况。他亦批評保就業計劃，認為推出倉卒，因此有錯漏亦不感意外。他認為政府應該針對受疫情影響企業作出協助，其他無受影響企業就不應受惠。