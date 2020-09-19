上季信用卡交易挫24% 內需難撐消費 電子錢包網上支付增三成 佔比首超實體店

明報記者 蔡穎霖

因應全球各地繼續封關，港人未能出遊，金管局資料顯示，香港今年次季以信用卡交易的1436.34億元之中，零售銷售金額按季跌15.7%至1337.7億元。即使本港首兩波疫情在首季見頂，今年4月至6月的消費仍未有起色，香港及海外消費依然疲弱，海外消費只有140.3億元，按年大挫56.4%，按季亦跌48.2%；而本地消費則有1197.45億元，按季減少9%，按年下滑17.7%。

信用卡本地消費按年跌17.7%

除零售銷售外，信用卡交易當中的現金貸款額亦下跌，第二季為98.63億元，按年及按季均有逾一成的跌幅。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，本港最新零售數字下跌，即使未來疫情緩和，因應不少市民對未來一段時間的經濟、就業方面等前景仍不太樂觀，凍結部分市場購買力，報復式消費僅出現在小部分人身上。隨疫情影響生活習慣，李若凡認為，部分市民或會從不習慣以電子錢包或網上交易消費，「迫不得已」要學習、使用，支付方面出現變化，相信在後疫情時代的一段長時間仍會持續。

關焯照：本港內需難覆蓋遊客消費

數據顯示，次季儲值支付工具的總交易量按年跌20%，但總交易金額則按年增11%，反映每宗交易的金額增加。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，次季以儲值支付的消費「量跌價升」，主要受到在疫情下，市民避免以現金交易所帶動，部分電商受惠。他預計，未來以電子錢包付款的情况定有增加，惟升幅將會放緩。

市民在疫情的低迷經濟下，減少消費意欲，加上外地遊客因不同出入境政策，未能到訪香港，影響零售業發展。關焯照認為，在香港談論以內需支持經濟，覆蓋因旅遊業而失去的份額不太可能。