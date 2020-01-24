康城13期招意向 最高估值155億

【明報專訊】港鐵（0066）將軍澳日出康城13期發展項目招收意向，為整個日出康城最後一期項目，位於現時康城站公共運輸交匯處，住宅樓面154.67萬方呎，預計興建2550伙，是2005年推出日出康城第2期（即現為領都、領峯及領凱）之後規模最大的一期，項目將於本月24日（下周四）截收意向書。綜合市場人士估計，因區內大型商場「The LOHAS康城」陸續開業，加上項目可享海景，連同補地價內，項目估值約92.8億至154.67億元，每方呎樓面地價約6000至1萬元。
新地下高埔申寬地積比 規劃署不反對
另本港疫情逐漸受控，城規會加快審批步伐。新地（0016）元朗下高埔項目早前提交優化方案，申請放寬地積比率20%，擬建3幢16層高住宅大廈，提供561伙、平均面積452方呎單位，較前發展方案提供411伙、平均面積511方呎，伙數增加36%，而單位面積則縮減12%。另設2幢非住宅建築物，其中1幢為會所，總樓面面積26.33萬方呎，較獲批的22萬方呎樓面多4.33萬方呎或20%。規劃署不反對有關申請，預計今日審理可獲通過。
鄧兆尊西貢擬建8洋房 料獲「開綠燈」
另外，由已故粵劇名伶新馬師曾，其兒子鄧兆尊及其弟鄧兆榮持有西貢坑口道地皮，2018年向城規會申請擬建8幢洋房，總樓面約4萬方呎，規劃署不反對有關申請，預計今日亦可獲「開綠燈」。
至於商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達旗下帝邦投資，其持有的九龍塘歌和老街14號翠亨園，早前提出放寬地積比率，由2.1倍增至2.52倍，重建10層高分層住宅，提供13伙，住宅樓面約3.52萬方呎，惟規劃署不支持有關申請，指申請人未有充分理據放寬地積比作發展，料今日不獲通過。