康城13期招意向 最高估值155億

新地下高埔申寬地積比 規劃署不反對

另本港疫情逐漸受控，城規會加快審批步伐。新地（0016）元朗下高埔項目早前提交優化方案，申請放寬地積比率20%，擬建3幢16層高住宅大廈，提供561伙、平均面積452方呎單位，較前發展方案提供411伙、平均面積511方呎，伙數增加36%，而單位面積則縮減12%。另設2幢非住宅建築物，其中1幢為會所，總樓面面積26.33萬方呎，較獲批的22萬方呎樓面多4.33萬方呎或20%。規劃署不反對有關申請，預計今日審理可獲通過。

鄧兆尊西貢擬建8洋房 料獲「開綠燈」

另外，由已故粵劇名伶新馬師曾，其兒子鄧兆尊及其弟鄧兆榮持有西貢坑口道地皮，2018年向城規會申請擬建8幢洋房，總樓面約4萬方呎，規劃署不反對有關申請，預計今日亦可獲「開綠燈」。

至於商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達旗下帝邦投資，其持有的九龍塘歌和老街14號翠亨園，早前提出放寬地積比率，由2.1倍增至2.52倍，重建10層高分層住宅，提供13伙，住宅樓面約3.52萬方呎，惟規劃署不支持有關申請，指申請人未有充分理據放寬地積比作發展，料今日不獲通過。